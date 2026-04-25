Magic sacan ventaja en casa ante Pistons en playoffs de la NBA

Los Orlando Magic mantuvieron la ventaja de campo al imponerse 113-105 este sábado sobre los Detroit Pistons y lideran 2-1 esta serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

El equipo de Florida hizo respetar el Kia Center ante un Detroit que inició la serie como amplio favorito, tras terminar en el primer lugar de la Conferencia Este en la fase regular de la liga de baloncesto de Norteamérica.

El escolta Desmond Bane tuvo una tarde inspirada de larga distancia al anotar siete de sus nueve intentos desde la línea de tres y firmar un registro de 25 puntos para los dueños de casa.

Sin embargo, Paolo Banchero fue el jugador de mayor influencia en el partido con su determinación en la zona pintada y múltiples acciones defensivas que evitaron los intentos de remontada de la visita.

"Esto es increíble", dijo Banchero, de 23 años, a la cadena NBC. "Tenemos mucho respeto por Detroit, pero no les tenemos miedo, debemos continuar de esta forma".

El jugador de origen italiano disputó 38 minutos, en los que firmó 25 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias.

Cade Cunningham, en cambio, tuvo una jornada atípica para los Pistons, tras lanzar para una efectividad del 35% (8/23), con nueve malas entregas y 27 puntos.

Un triple suyo con 3:14 minutos por jugar le permitió a Detroit recuperarse de un déficit de 17 puntos y empatar el partido a 104, hasta que el alemán Franz Wagner anotó cinco puntos consecutivos y regresó la calma en Florida.

El lunes Orlando tendrá la gran oportunidad de ponerse a un partido de avanzar a la siguiente ronda y sorprender a la NBA.

Ese día, también en el Kia Center, se disputará el cuarto encuentro de la serie.