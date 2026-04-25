Happy Hour en Minnesota: la curiosa nueva ley de Tim Walz que permite el alcohol en residencias para ancianos

Minnesota aprobó una ley que permite a residencias para adultos mayores servir alcohol en eventos sociales sin necesidad de tramitar una licencia. La medida, conocida popularmente como “Happy Hour para abuelos”, busca eliminar restricciones para estos centros.

Qué dice la nueva ley en Minnesota que impacta en las residencias de adultos mayores

El gobernador Tim Walz dio la noticia a través de su cuenta de X y consideró que es una buena medida para el bienestar de los mayores. “Vivir en un asilo de ancianos no debería significar renunciar a las libertades cotidianas. Acabo de firmar una ley que permite a los adultos mayores que viven en asilos de ancianos consumir alcohol, ¡para que todos puedan disfrutar de la hora feliz!“, escribió.

El gobernador Tim Walz consideró que es una buena medida para el bienestar de los adultos mayores. @GovTimWalz

La ley elimina la carga administrativa y permite que las residencias de ancianos sirvan alcohol directamente en eventos organizados. No obstante, establece como requisito que cada instalación notifique previamente al estado antes de llevar a cabo estas reuniones.

La razón de la nueva ley de Happy Hour en Minnesota

El origen de esta iniciativa surgió a raíz de una situación en el centro Amira Choice, en Champlin, donde el personal descubrió que no podían organizar eventos de este tipo debido a que la ciudad no contaba con un permiso de licores que se ajustara a las necesidades específicas de su centro.

La ingesta moderada de alcohol podría tener beneficios, según expertos Pexels

El representante estatal Danny Nadeau (republicano por Rogers) expresó que esta ley es un ejemplo de colaboración exitosa: “Representa lo que deberíamos hacer: encontrar un acuerdo entre el cuidado a largo plazo, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Salud y nuestros abuelos”, afirmó Nadeau.

La propuesta cobró fuerza gracias a Anita LeBrun, una residente del centro de 88 años que defendió el derecho de los adultos mayores a mantener su autonomía, informó Fox News. Su argumento central fue que vivir en un asilo no debería significar perder libertades.

“A mis amigos y a mí nos encanta la hora feliz, igual que a muchos de ustedes, estoy segura. Mientras compartimos una bebida, recordamos momentos de nuestras vidas: el servicio militar, la crianza de una familia, la pérdida de un amigo y también celebramos la mejor época de nuestras vidas”, dijo LeBrun ante el Comité de Comercio, Finanzas y Política de la Cámara de Representantes.

Los abuelos de Minnesota podrán disfrutar de unas copas en reuniones Pexels

Residencias para ancianos en Minnesota deberán cumplir las condiciones

Pese a que la ley ya permite el consumo en eventos planeados, los centros de adultos mayores todavía deberán cumplir ciertas reglas. Por ejemplo, el personal que sirva el alcohol deberá ser mayor de 18 años y también será el responsable de garantizar que los residentes no se excedan y tampoco expongan su salud.