La historia de los Whittaker, la familia más afectada por la endogamia en Estados Unidos

La endogamia es una práctica que todavía se mantiene en algunos rincones de Estados Unidos. El caso más conocido es el de los Whittaker, una familia en Virginia Occidental considerada como un caso extremo de los efectos de este tipo de reproducción en comunidades aisladas.

Cómo es la historia de los Whittaker

El árbol genealógico de los Whittaker se remonta a Henry y John, un par de gemelos. Dos de los hijos de estos hermanos, Harry y Sally, se casaron, lo que inició al cruce entre parientes en el círculo familiar.

Uno de los hijos del matrimonio, John, se casó con su prima hermana Ada. De esta pareja nacieron nueve hijos, entre ellos, Gracie, quien se casó con su primo hermano doble, John Whittaker.

De esta última unión nacieron 15 hijos, muchos de los cuales presentaron graves discapacidades genéticas, según consignó un reportaje de Grunge sobre la familia.

En la actualidad, el árbol genealógico de la familia que ha sobrevivido está compuesto por los hermanos Betty, Lorraine y Ray, así como por su primo Timmy, después de que su hermano Freddie falleciera de un ataque al corazón.

Consecuencias de la endogamia en la familia Whittaker

La práctica continuada de la endogamia incrementó la probabilidad de que los hijos heredaran dos copias de genes defectuosos, lo que resultó en anomalía notables, según consignó New York Post.

La familia vive en el pequeño pueblo de Odd, en Virginia Occidental Youtube/ Soft White Underbelly

De acuerdo con el fotógrafo Mark Laita, que logró documentar al grupo en 2020, varios miembros de la familia no podían hablar y se comunicaba mediante gruñidos, ladridos y chillidos. Laita tuvo un encuentro previo a esa fecha con los Whittaker y mantuvo el contacto, lo que le permitió ahondar años después en la situación.

En el documental, uno de los Whittaker aclaró que ellos comprendían el inglés y que respondían mediante gestos o gritos cuando algo no les gustaba.

“Entienden de lo que hablas”, le dijo un familiar a Laita. “Si no les gusta, empiezan a gritar y te hacen saber que no les agrada la idea”.

Con relación a su capacidad cognitiva, de los miembros que viven juntos en una casa en el pequeño pueblo de Odd, Timmy es el único que logró graduarse de la escuela secundaria.

Su estilo de vida en Odd

Los Whittaker han vivido en una casa deteriorada que en ocasiones parece “una escena de la época del Dust Bowl” debido al desorden y la falta de servicios básicos, según consignó New York Post.

La familia vive en una casa deteriorada en Virginia Captura de pantalla/ Soft White Underbelly

En su vecindario son protegidos por los vecinos. Durante una visita de Laita a la familia, fue abordado por un vecino que contaba con una escopeta. Allí, lo amenazó con usarla si el equipo de producción no los dejaba en paz.

Qué es la endogamia

La endogamia es un tipo de reproducción en el cual las personas que están relacionados entre sí producen descendencia. A nivel biológico y genético es una práctica riesgosa ya que aumenta las probabilidades de que un hijo herede dos copias defectuosas de un mismo gen.

A nivel sociológico, este término se refiere al matrimonio entre personas que pertenecen a la misma clase social o estatus. De acuerdo con un estudio presentado por Marco H.D. van Leeuwen and Ineke Maas, las familias reales han praticado este método para preservar su patrimonio.