Maine elige nuevo candidato demócrata al Senado de EEUU tras renuncia de acusado de violación

El Partido Demócrata del estado de Maine eligió el sábado a su nuevo candidato para una contienda clave por el Senado de Estados Unidos, tras las retirada del nominado anterior por acusaciones de violación.

El progresista Troy Jackson, expresidente del Senado de Maine, fue elegido casi por unanimidad durante una convención organizada de urgencia. Se medirá con la republicana Susan Collins, que busca renovar su banca en las elecciones de mitad de mandato el próximo noviembre.

La decisión se produce poco más de dos semanas después de la renuncia del candidato anterior, Graham Platner. Veterano de los Marines, ostricultor y recién llegado a la política, Platner había ganado antes las primarias demócratas con un mensaje no alineado con las estructuras tradicionales que le dio notoriedad nacional.

Aunque superó escándalos anteriores, incluido uno relacionado con un tatuaje vinculado al nazismo, su apoyo se desplomó después de que una expareja lo acusara públicamente de violación.

Platner, de 41 años, negó rotundamente la acusación, pero finalmente cedió a las exigencias de todo el partido para que se retirara, justo antes de que venciera el plazo legal que permitía nombrar un sustituto.

A diferencia de Platner, Jackson, de 58 años, lleva décadas en la política de Maine. Comenzó en la Cámara Baja estatal hasta convertirse en el senador de más alto rango. Su nominación como candidato demócrata al Senado de Estados Unidos se produce a pesar de su derrota en las primarias demócratas para gobernador.

Maine es un estado crucial para los demócratas si quieren recuperar la mayoría en el Senado, actualmente controlado por los republicanos.

Este estado rural y costero, situado en el extremo noreste de Estados Unidos, ha votado mayoritariamente por candidatos demócratas a la presidencia desde 1992. Pero la senadora saliente, la republicana Susan Collins, ha sido reelegida allí en cuatro ocasiones cada seis años desde 1996.

Varios sondeos daban a Platner ganador frente a Collins. Jackson, representante del ala progresista del Partido Demócrata en Maine, defiende un mensaje similar, centrado en la defensa de las clases populares frente a las élites económicas y políticas.