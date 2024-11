Manchester United vs. Chelsea, hoy: hora y cómo ver en vivo desde Estados Unidos la Premier League

El Manchester United y el Chelsea se enfrentan este domingo en el Estadio Old Trafford. Ambos equipos llegan con expectativas altas: los Red Devils se mantienen expectantes a la llegada de su nuevo técnico, mientras que los blues aspiran a sumar de a tres para acercarse al Manchester City, líder absoluto de la Premier League.

El equipo dirigido por Ruud Van Nistelrooy de manera interina, atraviesa un muy mal momento que provocó el despido de Erik ten Hag como entrenador del primer equipo. Mientras esperan por la llegada de Ruben Amorim desde Sporting Lisboa, el United no podrá contar con Malacia y Yoro para los próximos partidos por lesión.

Los dirigidos por Enzo Maresca, a pesar de no brillar en el juego, atraviesa un gran momento que lo catapultó a los puestos de clasificación a copas internacionales. El entrenador italiano no tiene bajas significativas, sin embargo, no podrá contar con Ben Chillwell quién seguramente siga su carrera en el futbol alemán.

Este partido tendrá presencia latinoamericana en ambos equipos (AP Photo/Kin Cheung) Kin Cheung - AP

Cómo ver el Manchester United vs. Chelsea en vivo:

El partido está programado para este domingo 3 de noviembre y se jugará en el Estadio Old Trafford de Manchester.

Horario en EE.UU.: 7.30 hora del Pacífico (PST); 10.30 hora Central (CT); 11.30 hora del Este (EST); y 10.30 hora de CDMX.

Para quienes deseen seguirlo en televisión, en Estados Unidos estará disponible a través de NBC Sports, FuboTV, UNIVERSO y Telemundo.

En México se transmitirá por HBO MAX.

Posibles formaciones de Manchester United - Chelsea

Manchester United: Onana; Dalot, De Ligt, Martínez, Mazrauoi; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Rashford, Højlund, Garnacho.

Onana; Dalot, De Ligt, Martínez, Mazrauoi; Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes; Rashford, Højlund, Garnacho. Chelsea: Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, James; Caicedo, Fernández, Palmer; Madueke, Jackson, Neto.

Erik Ten Hag fue despedido y Ruud Van Nistelrooy ocupó el cargo de manera interina GLYN KIRK - AFP

Cómo está la tabla de la Premier League

El Manchester City se mantiene en lo más alto de la clasificación con 23 puntos y lo sigue de cerca por el Liverpool con 22. Arsenal con 18, el Aston Villa con 18 y el Chelsea con 17 puntos completan los primeros cinco lugares de la tabla. El Manchester United se encuentra en la decimocuarta posición con 11 puntos.

El desarrollo de la Premier League se muestra muy competitivo en este primer tramo del torneo, con varios equipos que luchan por los puestos de privilegio. El enfrentamiento de hoy será clave para ver si los Blues pueden acercarse al City en la cima de la tabla o si los Red Devils pueden sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso.

Manchester City: 23 puntos

23 puntos Liverpool: 22 puntos

22 puntos Arsenal: 18 puntos

18 puntos Aston Villa: 18 puntos

18 puntos Chelsea: 17 puntos

Historial entre el Manchester United y el Chelsea

Desde el primer enfrentamiento en 1905, ambos equipos se vieron las caras en 195 ocasiones. Los Red Devils demostraron su superioridad al llevarse la victoria en 80 de esos encuentros, mientras que los Blues lograron imponerse en 55 oportunidades. Los 60 partidos restantes terminaron en empate.

Este historial pone en perspectiva el desafío que tendrán que afrontar los dirigidos por Enzo Maresca. Sin embargo, los de Manchester buscarán sumar de a tres y revertir su mal momento mientras esperan la llegada de su nuevo entrenado, el portugués Ruben Amorim.