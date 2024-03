Escuchar

Este 19 de marzo, comenzó uno de los eventos deportivos más emocionantes de Estados Unidos: el Campeonato de la División I de Básquet de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), popularmente conocido como March Madness.

Esta competencia de eliminación directa reúne a los mejores equipos de básquet de las universidades estadounidenses en un desafío que cautiva cada año a millones de personas en todo ese país. El torneo consta de siete rondas, que se llevarán a cabo a lo largo de casi tres semanas: desde el 19 de marzo hasta el 8 de abril, cuando se dispute la gran final.

El March Madness es una competencia de eliminación directa que enfrenta a los mejores equipos universitarios de esta disciplina en los Estados Unidos X @MarchMadnessMBB

La historia de March Madness se remonta a 1939, cuando la Universidad de Oregon se alzó como la primera campeona en un torneo que por entonces contaba con apenas ocho equipos. Desde entonces, este certamen de básquet ha evolucionado hasta llegar a los 68 conjuntos universitarios que irán en busca del título en esta edición 2024.

Cómo es el formato de clasificación al March Madness

Un total de 68 equipos participan del March Madness. Entre ellos, está cada uno de los campeones de las 32 conferencias universitarias de básquet de la NCAA. Los 36 restantes son elegidos por profesionales a través de un sistema de selección que analiza diferentes indicadores y que no está exento de polémica, ya que, cada año, hay cuestionamientos respecto de por qué determinadas universidades fueron escogidas por sobre otras.

Ese proceso de selección se llevó a cabo el pasado 17 de marzo, cuando se realizó el denominado Selection Sunday (Domingo de selección). Allí, un comité de 10 miembros, compuesto por varios administradores y comisionados de la conferencia, se reunió para votar qué equipos recibirían una invitación.

La selección de los equipos participantes es un proceso meticuloso, en el que el comité de selección evalúa diversos factores, como el rendimiento durante la temporada regular y la calidad de las victorias. Las conferencias más importantes, como el Big Ten, la SEC y el Big 12, aportan en esta edición ocho universidades cada una. Las siguen el Big Ten y Mountain West, con seis equipos.

La edición de 2024 se realizará en siete rondas del 21 de marzo al 8 de abril X @MarchMadnessMBB

Brackets del March Madness: cómo se definen los enfrentamientos

Una vez que están los 68 equipos, el comité de selección le asigna a cada uno una posición en el ranking, del mejor al peor clasificado, con base en diferentes criterios. Antes de la primera ronda oficial del torneo, se lleva a cabo lo que se conoce como el First Four (los primeros cuatro).

En esta fase preliminar, las cuatro universidades campeonas de conferencia con la clasificación más baja se enfrentan a los cuatro equipos seleccionados con la clasificación más baja. Entre ellos se realiza una eliminación a partido único. Los cuatro equipos que ganan sus respectivos enfrentamientos alcanzan un lugar en la primera ronda, mientras que los demás quedan fuera de competencia.

El torneo comienza con "The First Four" X @MarchMadnessMBB

De esa manera, se consiguen los 64 equipos que irán en busca del título. Estos son divididos en cuatro brackets regionales: Sur, Medio Oeste, Este y Oeste. Dentro de cada uno, los equipos se clasifican del uno al 16. En cuanto a los cruces, el mejor clasificado se enfrenta contra el último, el segundo mejor contra el anteúltimo y así sucesivamente.

A medida que avanza el torneo, los aficionados podrán disfrutar de seis instancias: la primera y la segunda ronda; The Sweet 16 (Dulces 16), que reúne a los mejores 16 equipos; The Elite Eight (Elite Ocho), que equivale a los cuartos de final; Final Four (cuatro finales), que serían las semifinales; y por último, la gran final por el título.

Las fechas del torneo masculino de March Madness 2024

La acción en el March Madness masculino comienza con el First Four el 19 y 20 de marzo en Dayton, Ohio, seguido por la primera ronda el 21 de marzo y la segunda ronda el 23 de marzo, que se reparten en ocho ciudades de Estados Unidos. Más adelante, la competencia continúa en Boston, Dallas, Detroit y Los Ángeles. Finalmente, el Final Four y el juego por el título se llevarán a cabo en el State Farm Stadium en Glendale, casa de los Arizona Cardinals de la NFL, el sábado 6 de abril y el lunes 8 de abril respectivamente.

Este es el cronograma completo del March Madness 2024:

First Four : 19 y 20 de marzo.

: 19 y 20 de marzo. Primera ronda: 21 y 22 de marzo.

Segunda ronda: 23 y 24 de marzo.

Sweet 16 : 28 y 29 de marzo.

: 28 y 29 de marzo. Elite Eight : 30 y 31 de marzo.

: 30 y 31 de marzo. Final Four : sábado 6 de abril en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

: sábado 6 de abril en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La final por el título: lunes 8 de abril en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

Las fechas del torneo femenino del March Madness 2024

Por otra parte, el calendario para el torneo de baloncesto femenino de la NCAA de 2024 comienza este 20 de marzo con los juegos del First Four:

First Four: 20 y 21 de marzo.

Primera ronda: 22 y 23 de marzo.

Segunda ronda: 24 y 25 de marzo.

Sweet 16 : 29 y 30 de marzo.

: 29 y 30 de marzo. Elite Eight : 31 de marzo y 1° de abril.

: 31 de marzo y 1° de abril. Final Four : viernes 5 de abril en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, Ohio.

: viernes 5 de abril en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, Ohio. La final por el título: domingo 7 de abril en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, Ohio.