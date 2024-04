March Madness 2024, UConn vs Purdue: a qué hora es la gran final y cuáles son los pronósticos

Escuchar

Después de casi tres semanas de acción, llegó la última instancia del March Madness 2024: UConn Huskies y Purdue Boilermakers se enfrentarán esta noche en la gran final para definir al campeón del Campeonato de la División I de Básquet de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés), que reúne a los mejores equipos de básquetbol universitario en Estados Unidos.

Los representantes de la Universidad de Connecticut van en busca del sexto título de su historia y el segundo consecutivo, luego de haber vencido a Gonzaga en la final de la edición pasada por 82-54. Por su parte, los de Indiana intentarán conseguir el primer trofeo de su historia, tras haber disputado un único partido de campeonato en 1969.

Final del March Madness 2024: a qué hora es y cómo verla en vivo

UConn y Purdue se enfrentarán desde las 21.20 ET (Hora del Este, por sus siglas en inglés) en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. En cuanto a la televisación, se transmitirá por TNT, TBS y TruTV. También se podrá ver en vivo y a través de internet por el link oficial de la página de la NCAA.

Cómo llegan UConn y Purdue a la final del March Madness 2024

UConn es el gran candidato a levantar el trofeo en el March Madness 2024: no solo fue el mejor clasificado de la región Este, sino que obtuvo el primer puesto en el ranking de los 68 equipos. En la primera ronda aplastó a Stetson (16°) por 91-52, mientras que luego dejó en el camino a Northwestern (9°) con un triunfo por 75-58. En los Sweet 16 (octavos de final), eliminó a San Diego (5°) por 82-52. Después llegaron las victorias ante Illinois (3°) por 77-52 en Elite Eight (cuartos de final) y contra Alabama (4°) por 86-72 en el Final Four (semifinales).

Por su parte, Purdue, mejor clasificado en la región Medio Oeste, se impuso ante Grambling (16°) por 78-50 en primera ronda y luego venció a Utah (8°) por 106-67- En octavos, le ganó a Gonzaga (5°) por 80-68, mientras que en Elite Eight consiguió un triunfo ante NC State (11°), la gran cenicienta del certamen, por 63-50. Por último, eliminó a Tennessee (2°) en semifinales por 72-66, en lo que fue su resultado más ajustado.

Ambos llegan con un promedio de puntos por partido muy similar: UConn tiene una media de 81,6 y Purdue, de 82,9. Los representantes de la Universidad de Connecticut tienen como gran figura a Tristen Newton, que es el máximo anotador y asistidor del equipo, con una media de 14,9 puntos y 6,2 asistencias por partido. También es importante Stephon Castle, el altero de 1,98 metros que convirtió 21 puntos en semifinales.

Por su parte, los Boilermakers se apoyan en su jugador más determinante: Zach Edey, el joven canadiense de 21 años que destaca con sus 2,24 metros de altura y sus 136 kilogramos. En este certamen, lleva un increíble promedio de 24,9 puntos por encuentro, así como también una media de 12,2 rebotes. En el plantel también se destaca Braden Smith, que es el máximo asistidor con 7,5 pases por juego.

UConn, el candidato de Joe Biden

En la previa del inicio del March Madness 2024, tal como es costumbre, decenas de famosos compartieron sus predicciones para el torneo universitario de básquetbol. Por su parte, Joe Biden pronosticó que UConn sería campeón del certamen. También anticipó que Carolina del Sur ganaría en la categoría femenina y acertó: este domingo, venció en la final a Iowa.

Las predicciones de Joe Biden para el March Madness 2024 X @MarchMadnessMBB