Marco Rubio estará en Israel el lunes para discusiones sobre Irán

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mantendrá conversaciones el lunes en Israel sobre Irán, anunció el Departamento de Estado, en momentos en que su país concentra fuerzas en Oriente Medio para un posible ataque contra la república islámica.

Rubio viajará a Israel justo cuando Estados Unidos ordena a su personal no esencial abandonar el país, lo que aumenta las sospechas de que el presidente Donald Trump planea seguir adelante con los ataques que ha amenazado lanzar.

Rubio mantendrá conversaciones el lunes y regresará el martes, informó el Departamento de Estado.

Rubio "discutirá una serie de prioridades regionales, entre ellas Irán, Líbano y los esfuerzos en curso para aplicar el Plan de Paz de 20 Puntos para Gaza del presidente (Donald) Trump", dijo este viernes el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Rubio no planea llevar periodistas en su avión, una excepción respecto al procedimiento habitual durante décadas para los secretarios de Estado.

El viaje tendrá lugar después de que Estados Unidos e Irán celebraran una nueva ronda de conversaciones en Ginebra el jueves, en medio de crecientes preocupaciones estadounidenses por el controvertido programa nuclear iraní.

El mediador Omán informó de avances, pero Estados Unidos ha dicho poco sobre las conversaciones e Irán pidió a Washington que abandone sus "exigencias excesivas" para poder alcanzar un acuerdo.