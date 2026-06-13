Marlins vencen 8-3 a Piratas para su séptima victoria seguida

PITTSBURGH (AP) — Owen Caissie conectó un doble de dos carreras para coronar una séptima entrada de cuatro anotaciones y los Marlins de Miami vencieron la noche del viernes por 8-3 a los Piratas de Pittsburgh para sumar su séptima victoria consecutiva y la novena en 10 juegos en junio.

Sandy Alcantara (6-4) ganó por tercera vez en tres aperturas en junio, al trabajar ocho entradas. Permitió tres carreras con cinco hits, ponchó a siete y dio una base por bolas.

Con el juego empatado 2-2 al entrar en la séptima, los Marlins anotaron cuatro carreras ante el relevista Wilber Dotel (1-2). Xavier Edwards impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio, el dominicano Heriberto Hernández conectó un sencillo productor y Caissie amplió la diferencia con su doble que pegó en la barda del jardín central.

El dominicano Endy Rodríguez conectó un jonrón y un doble por los Pirates, que perdieron por sexta vez en siete juegos.

Los Marlins se pusieron al frente 2-1 en la quinta. El dominicano Otto López remolcó una carrera con un rodado y Kyle Stowers siguió con un sencillo productor. Rodríguez conectó un jonrón en la parte baja del inning para empatarlo.

El abridor de los Pirates, Braxon Ashcraft, permitió dos carreras en cinco entradas.

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