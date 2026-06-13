A qué hora de EE.UU. juegan Estados Unidos vs. Paraguay, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Estados Unidos juega su primer partido del Mundial 2026 frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el arranque del Grupo D. El encuentro comenzó a las 9:00 PM ET, luego de la ceremonia inaugural del tercer y último país anfitrión. Para la comunidad hispana residente en California, Texas, Florida o Nueva York, el partido se disputa en horario prime time y puede verse gratis por señal abierta. Para el seleccionado sudamericano, es la primera Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, donde el equipo llegó hasta los cuartos de final.

Transmisión en vivo y minuto a minuto del partido de EE.UU. vs. Paraguay en el Mundial 2026

Hora y cómo ver Estados Unidos vs. Paraguay en EE.UU.

El partido comenzó a las 9:00 PM ET / 8:00 PM CT / 6:00 PM PT. En cuanto al horario argentino, inició a las 22.00.

Televisión en inglés: FOX, FS1 y FOX One

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Telemundo y Universo Streaming: Peacock (en español, con suscripción Premium); Tubi (gratuito, en inglés); app de FOX Sports

Peacock (en español, con suscripción Premium); Tubi (gratuito, en inglés); app de FOX Sports Quienes tienen servicios de televisión por suscripción pueden acceder también a través de Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV y DirecTV Stream .

pueden acceder también a través de FOX y Telemundo son señal abierta en la mayoría de los mercados del país y no requieren suscripción adicional con antena digital o cable básico.

son señal abierta en la mayoría de los mercados del país y no requieren suscripción adicional con antena digital o cable básico. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Posiciones del Grupo D — antes del partido

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 2 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 3 Australia 0 0 0 0 0 0 0 4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0

Qué se juega cada equipo en el debut del Grupo D

Los datos de la fase de clasificación reflejan el estilo de cada equipo: Paraguay registró la media de goles marcados más baja entre los clasificados directos de la CONMEBOL, con 0,78 goles por partido. Estados Unidos anotó en seis de sus últimos siete partidos en casa.

El partido entre Pochettino y Alfaro enfrenta además a dos de los seis entrenadores argentinos que dirigirán selecciones en este Mundial 2026.

El historial entre ambos: desde 1930 hasta Los Ángeles

Este es el primer partido oficial entre Estados Unidos y Paraguay en una Copa del Mundo desde la primera edición del torneo, jugada en Uruguay en 1930. En aquella ocasión, Estados Unidos ganó 3-0 con un triplete de Bert Patenaude, marca que sigue siendo la mayor ventaja de goles de EE.UU. en un partido mundialista.

El inicio del show en Estados Unidos

Fuera de las Copas del Mundo, el historial entre ambas selecciones suma nueve encuentros: cinco victorias para Estados Unidos, dos para Paraguay y dos empates.

El antecedente más reciente fue un amistoso en noviembre de 2025, que terminó 2-1 a favor de Estados Unidos y que se recordó tanto por los goles de Gio Reyna y Folarin Balogun como por una trifulca al final del partido entre jugadores de ambos equipos, con Gustavo Gómez y Alex Freeman en el centro del incidente.

Fuera de las Copas del Mundo, el historial entre ambas selecciones suma nueve encuentros: cinco victorias para Estados Unidos, dos para Paraguay y dos empates Jayne Kamin-Oncea - FR170204 AP

El ganador de este partido saldrá con ventaja en el Grupo D. Paraguay enfrentará a Turquía el 20 de junio y cerrará contra Australia el 25 de junio. Estados Unidos se medirá ante Australia el 19 de junio en Seattle y cerrará la fase de grupos frente a Turquía el 25 de junio en Los Ángeles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.