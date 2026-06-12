Rubio-Newsom, el cruce político que promete acaparar los flashes en el debut mundialista de EE.UU.

WASHINGTON.- Cuando esta tarde se levante el telón de la Copa del Mundo en Estados Unidos, en el estadio SoFi de Los Ángeles, los primeros flashes en el campo de juego los acapararán la popular cantante norteamericana Katy Perry, la estrella brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema, algunos de los artistas que animarán la ceremonia inaugural en la previa del debut del seleccionado local contra Paraguay.

En los palcos, sin embargo, la atención política -en un Mundial marcado por varias controversias que involucran al gobierno de Donald Trump- estará puesta en la presencia de dos dirigentes antagónicos que podrían ser rivales en la pulseada presidencial de 2028 entre republicanos y demócratas: el secretario de Estado, Marco Rubio, y el gobernador de California, Gavin Newsom.

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca Jacquelyn Martin - AP

Con Trump como el gran ausente de la ceremonia inaugural en territorio norteamericano -la primera fue el jueves en Ciudad de México-, está previsto que Rubio y Newsom ocupen asientos cercanos en el palco designado por la FIFA para las autoridades, entre las que también estarán Gianni Infantino y el presidente paraguayo, Santiago Peña. ¿Habrá frialdad, algún saludo de cortesía? Las cámaras, seguramente, estarán atentas a sus movimientos.

Rubio y Newsom han mantenido en el pasado abiertos choques en temas espinosos que profundizaron las divisiones entre republicanos y demócratas en la segunda administración Trump, sobre todo la política migratoria y el rol del gobierno federal.

“El gobernador estará allí [en el estadio SoFi] para apoyar al seleccionado de Estados Unidos. Cualquier disparidad física entre ellos será un hecho incidental”, dijo a Politico un funcionario cercano a Newsom, quien el año pasado emergió como uno de los principales líderes de la oposición a Trump en medio de la disputa entre California y el gobierno federal por las redadas migratorias en Los Ángeles.

El gobernador de California, Gavin Newsom X @GovPressOffice

Rubio, que encabezará la delegación enviada por Trump al debut mundialista, estará acompañado por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Mantendrá además una reunión con Peña, uno de los aliados de la Casa Blanca en la región, para “impulsar la asociación estratégica” entre ambos países.

Desde hace tiempo que Trump aviva la idea de que Rubio, uno de los funcionarios más encumbrados de su administración, y el vicepresidente JD Vance integren juntos la fórmula presidencial republicana para las elecciones de 2028 (aunque sin especificar quién preferiría que la encabezara). “Un dream team”, la calificó el magnate.

El vicepresidente JD Vance, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Washington Mark Schiefelbein - AP

“Ambos son excelentes, me gustan los dos. Y me gustan juntos. Tienen mucho talento”, señaló Trump la semana pasada en el podcast “Pod Force One”, de New York Post. “Y creo que si ambos se postularan juntos como equipo, serían imbatibles”, reforzó.

No obstante, también señaló que “tienen que estar de acuerdo” y que aún falta “mucho tiempo” para las internas y los comicios de 2028. Mucho antes, el Partido Republicano tendrá una prueba de fuego en las elecciones de medio término del 3 de noviembre próximo, en las que pondrá en juego su control del Capitolio.

Según las encuestas, Rubio y Vance están cabeza a cabeza en las preferencias de los republicanos para una interna partidaria y son los claros favoritos. Un reciente estudio de Emerson College Polling ubicó al vicepresidente con un 36% de apoyo, y al secretario de Estado, con 35%, muy por delante de otros posibles contendientes, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley (ambos con solo 5%).

El secretario de Estado, Marco Rubio, testifica ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Jose Luis Magana - FR159526 AP

Sin embargo, quien está en franco ascenso es Rubio, apuntalado por el propio Trump (además de secretario de Estado es asesor de seguridad nacional). En febrero pasado, antes del inicio de la guerra en Medio Oriente, el 52% de los encuestados apoyaba a Vance y solo el 20% a Rubio en una eventual interna republicana. “Ahora compiten en igualdad de condiciones”, indicó Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling.

En los últimos días, además, según el popular mercado de predicciones Polymarket Rubio se acercó a Vance como favorito para ser el elegido de los republicanos como sucesor a Trump, quien no puede aspirar a otro mandato por un límite constitucional. En los últimos meses, algunos traspiés del vicepresidente en la arena internacional expusieron su debilidad política y limaron sus aspiraciones.

La carrera demócrata

Del otro lado del ring, desde un bastión demócrata como lo es California, Newsom se consolidó como uno de los principales líderes que se oponen a las políticas de Trump y se posicionó en la carrera interna demócrata.

El gobernador de California, Gavin Newsom @CAgovernor

Tras dos mandatos consecutivos de cuatro años, Newsom no puede volver a postularse para gobernador y dejará el cargo a principios del año próximo, lo que alimenta las especulaciones sobre una eventual precandidatura presidencial.

Aunque aún es prematuro, los promedios de encuestas publicados por The New York Times muestran a Newsom con un 17% de las preferencias de los demócratas, por detrás de la exvicepresidenta Kamala Harris (38%), derrotada por Trump en los comicios de 2024. La carrera, por ahora, está más dispersa que la de los republicanos.

El abierto enfrentamiento de Newsom con Trump el año pasado por el despliegue de miles de efectivos federales en Los Ángeles para intensificar los operativos migratorios llevó a que el gobernador se convirtiera en un blanco recurrente del presidente.

Miembros de la Guardia Nacional de California, desplegados en Los Angeles, el 10 de junio de 2025. Eric Thayer - FR171986 AP

En un reconocimiento tácito de la posibilidad de que Newsom sea un posible candidato presidencial demócrata, Trump afirmó en marzo que el gobernador no debería ser mandatario debido a que padece dislexia.

“Newsom admitió que tiene dificultades de aprendizaje, dislexia. Sinceramente, apoyo a las personas con esas dificultades, pero no para que sean mi presidente”, dijo Trump en el Salón Oval, lo que le valió fuertes críticas de organizaciones civiles. “Todo en él es tonto”, añadió.

“La dislexia no es una debilidad. Es una fortaleza”, le respondió Newsom, quien repetidamente advirtió que Trump representa una amenaza para la democracia estadounidense. Ambos también chocaron por la gestión del gobernador ante los devastadores incendios forestales de California en 2025.

El SoFi Stadium, en Los Ángeles, será escenario del partido entre Estados Unidos y Paraguay, el 12 de junio. Facebook FWC26 Los Angeles

Mientras Trump eligió pegar el faltazo a la inauguración de esta noche -igual que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el jueves en el estadio Azteca-, Newsom podría aprovechar los flashes que atraen la órbita mundialista para seguir elevando su perfil. Esta noche será la primera prueba, con Rubio muy cerca.

Los Ángeles es una de las principales sedes del Mundial, y además el debut de Estados Unidos contra Paraguay albergará otros siete partidos. “Los ojos del mundo estarán puestos en California”, dijo Newsom en la previa, consciente de que el máximo torneo de la FIFA todo lo amplifica.