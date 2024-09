Elecciones EE.UU. en Maryland: así están las encuestas entre los candidatos hoy, viernes 27 de septiembre

Las proyecciones para las elecciones 2024 en Estados Unidos, entre la vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump, revelan a nivel nacional un reñido enfrentamiento entre la candidata demócrata y el republicano. Sin embargo, hay estados en donde los resultados de las encuestas muestran una ventaja contundente, como es el caso de Maryland, donde la demócrata supera por varios puntos porcentuales de diferencia a su rival.

El promedio de las encuestas a nivel nacional muestran un escenario de relativa paridad

La última vez que un aspirante del partido conservador se impuso en Maryland fue hace 36 años: George H. W. Bush, en 1988. Desde entonces, los residentes de este estado optaron una y otra vez por los candidatos presidenciales demócratas. Y, este año, los resultados de los sondeos parecieran indicar que volverían a hacerlo.

Encuestas para las elecciones presidenciales 2024 en Florida: los últimos sondeos

El promedio de encuestas elaborado por FiveThirtyEight indica que la distancia entre Harris y Trump es de casi 30 puntos porcentuales a favor de la vicemandataria, una brecha que a todas luces señala el favoritismo sobre la abogada de 59 años en esta jurisdicción que aporta 10 miembros al Colegio Electoral de EE.UU. Mientras ella mantiene una media de 62,3%, el empresario la sigue muy por detrás, con un 32,5%.

El promedio de las encuestas en Maryland FiveThirtyEight

Los últimos sondeos enfatizan esta situación dispar, que no se repite a nivel nacional, donde los porcentajes entre ambos es similar. Public Policy Polling relevó en su última publicación un respaldo del 64% para Harris y del 33% para Trump, lo que supone una diferencia de 31 puntos entre ellos. Por su parte, Morning Consult estimó un 61% para ella y un 33% para él (28 puntos de brecha).

Los resultados de los sondeos en Maryland indican una notable ventaja a favor de Harris The Washington Post

Sin embargo, hay encuestas que incluso arriesgan una ventaja aún mayor a favor de la vicepresidenta: The Washington Post/University of Maryland Center for Democracy and Civic Engagement informó que un 63% de sus encuestados afirmó que votaría por Harris y solo un 31% indicó que lo haría por Trump, por lo que en ese caso el espacio entre ambos sería de 32 puntos; el mismo que señaló Emerson College, que en su más reciente estudio asignó un 65% para la vicepresidenta y un 33% para el multimillonario. En cualquiera de los casos, la brecha en todos los sondeos no baja de 21 puntos.

Quién ganó en Maryland en las últimas elecciones en EE.UU.

Maryland es un estado decididamente azul desde hace décadas. Si bien a fines del siglo previo hubo comicios en donde sus residentes optaron por aspirantes republicanos, como Richard Nixon o Ronald Reagan, fue George H. W. Bush el último de ellos en conseguir el triunfo allí, en 1988.

Desde entonces, los demócratas han superado sistemáticamente a sus rivales en este estado en cada elección presidencial: en 1992 y 1996 ganó Bill Clinton; en 2000, lo hizo Al Gore; en 2004, John Kerry; en 2008 y 2012, Barack Obama; en 2016, Hillary Clinton; y en las últimas elecciones presidenciales de 2020, el actual presidente Joe Biden.

Cómo funciona el Colegio Electoral en EE.UU.

En EE.UU. las elecciones son indirectas. Esto quiere decir que los ciudadanos no eligen directamente a sus máximas autoridades, sino a los miembros que su estado aportará al Colegio Electoral, y que luego serán los encargados de votar por el presidente y vicepresidente.

Cada jurisdicción tiene un número de electores definido por la cantidad de senadores y representantes que tiene en el Congreso de EE.UU. Así, en 48 estados y Washington DC, el espacio ganador consigue todos los votos electorales de ese estado, sin importar si se impuso por una mínima diferencia o por un amplio margen.

El Colegio Electoral está compuesto por 538 miembros. Aunque son libres de votar a cualquier persona elegible para presidente, siempre se comprometen antes a hacerlo por un candidato específico. Luego de definirse la composición del Código Electoral, estos electores eligen al próximo presidente, con una mayoría de al menos 270 votos del total, y en caso de no conformarse, desempata la Cámara de Representantes.

LA NACION