Más de 10.000 enfermeros en huelga en Nueva York llegan a un acuerdo

Unos 10.500 enfermeros que estaban en huelga en Nueva York desde el 12 de enero alcanzaron el lunes un acuerdo con los centros hospitalarios que prevé un aumento salarial de más de 12% en tres años, anunció el sindicato.

Los enfermeros de los grupos hospitalarios privados Montefiore y Mount Sinai de Nueva York votarán la ratificación del acuerdo y retomarán sus labores esta semana, señaló un comunicado la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, unos 4.200 enfermeros del hospital NewYork-Presbyterian no fueron incluidos en el acuerdo y se mantendrán en huelga.

Además de los aumentos salariales, los nuevos convenios incluyen medidas de protección frente a la violencia en el trabajo, salvaguardas ante el auge de la inteligencia artificial y protección para los pacientes y enfermeros inmigrantes y transgénero.

Según el sindicato, esta ha sido la huelga de enfermeros más importante en la historia de Nueva York. Los centros hospitalarios habían dado de alta o trasladado a varios pacientes, cancelado algunas cirugías y contratado personal temporal.