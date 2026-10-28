Lanzaron 1500 cauchos al océano en Massachusetts y 48 años después se creó un arrecife artificial que alberga fauna silvestre

Lo que comenzó como un proyecto destinado a proporcionar refugio a la vida marina terminó convirtiéndose en un experimento ambiental que aún da resultados casi medio siglo después. En las aguas de Massachusetts, miles de cauchos agrupados con concreto permanecen en el fondo del océano y forman una estructura que atrae a distintas especies de peces y otros animales marinos.

Cómo es el arrecife artificial que transformó el fondo marino

El arrecife artificial de Yarmouth, desarrollado en 1978 en Nantucket Sound, frente a la costa de Massachusetts, fue el primero de su tipo autorizado en el estado.

El Arrecife Artificial De Yarmouth

El proyecto se creó para ofrecer un hábitat estructurado a las distintas especies de peces de la zona, en un sector del lecho marino que originalmente se caracterizaba por su superficie plana y arenosa.

Según la información de la División de Pesca Marina de Massachusetts, el Departamento de Recursos Naturales de la localidad de Yarmouth desarrolló el arrecife con la colaboración de ese organismo estatal. La estructura ocupa una extensión de 127 acres (51,4 hectáreas) y está ubicada a más de dos millas al sur de Bass River.

Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentran:

El arrecife se estableció en 1978 para proporcionar refugio y hábitat a la fauna marina.

para proporcionar refugio y hábitat a la fauna marina. El proyecto comenzó con aproximadamente 1500 módulos elaborados con neumáticos y concreto . En 1994 se incorporaron otros 1000, hasta alcanzar un total de 2500 unidades.

. En 1994 se incorporaron otros 1000, hasta alcanzar un total de 2500 unidades. El sitio abarca 127 acres (51,4 hectáreas) del fondo marino.

del fondo marino. Se encuentra en Nantucket Sound, frente a Yarmouth, en la costa de Massachusetts.

Desde 2014 se autorizaron nuevas incorporaciones de materiales para ampliar y reforzar distintas zonas del arrecife.

Actualmente se registra una variedad de especies de peces, moluscos, crustáceos y otros animales marinos.

La estructura original abarca 127 acres (51,4 hectáreas) en las aguas de Nantucket Sound mass.gov

La idea detrás de la intervención fue aprovechar la capacidad de las estructuras sólidas para generar espacios donde los animales pudieran encontrar alimento, refugio y protección frente a sus depredadores.

Reserva natural: las ampliaciones que reforzaron el arrecife desde 2014

El arrecife de Yarmouth experimentó una nueva etapa a partir de 2014, cuando la División de Pesca Marina de Massachusetts y la localidad de Yarmouth obtuvieron conjuntamente los permisos necesarios para reabrir el sitio a la incorporación de materiales adicionales.

La iniciativa contempló el uso de elementos aprobados con una altura y un relieve vertical similares a los de las estructuras existentes. El objetivo era reforzar sectores específicos donde los buceadores habían identificado concentraciones reducidas de materiales y, por lo tanto, una menor presencia de estructuras artificiales.

Desde la reapertura de los permisos, se realizaron 22 operaciones de incorporación de materiales. Estas intervenciones se apoyaron en la reutilización beneficiosa de elementos donados, una estrategia que permitió aprovechar materiales disponibles para desarrollar hábitats marinos estructurados.

De acuerdo con los datos publicados por la División de Pesca Marina, se incorporaron más de 17.000 toneladas de materiales procedentes de distintas instituciones y proyectos.

El diseño inicial del proyecto contempló la colocación de 2500 módulos de caucho agrupados y consolidados con concreto mass.gov

La utilización de estos recursos permitió mejorar más de diez acres (cuatro hectáreas) de hábitat estructurado dentro del sitio. Así, el proyecto dejó de depender exclusivamente de los módulos originales y pasó a integrar diferentes materiales capaces de generar superficies y espacios aprovechables por la vida marina.

Otra intervención relevante se produjo en 2019, cuando el Programa de Tarifas Compensatorias del Departamento de Pesca y Caza de Massachusetts destinó fondos a la División de Pesca Marina para mejorar el hábitat marino submareal de Nantucket Sound mediante nuevas incorporaciones al arrecife.

Los trabajos se concretaron en enero de 2020, cuando se colocaron 2210 yardas cúbicas de materiales. Después de esa operación, el organismo comenzó a evaluar las nuevas zonas mediante inmersiones de buceo autónomo y cámaras submarinas con cebos, una metodología que permite registrar la llegada de peces sin necesidad de alterar de manera significativa el fondo marino.

Fauna silvestre: qué especies viven hoy en el arrecife de Yarmouth

La diversidad de animales que habita actualmente en el arrecife constituye uno de los indicadores más visibles de la transformación del lugar. Según el inventario de la División de Pesca Marina de Massachusetts, el sitio alberga numerosas especies que utilizan estas estructuras como parte de su entorno marino.

A partir de 2014, las autoridades estatales reabrieron los permisos ambientales para autorizar ampliaciones y reforzar los sectores con menor densidad de materiales mass.gov

Entre los animales identificados se encuentran:

Lubina negra (black sea bass).

Mejillón azul.

Jurel azul.

Pez mantequilla.

Cunner, un pez marino de la familia de los lábridos.

Caracol marino de concha nudosa.

Medregal menor.

Langosta.

Calamar de aleta larga.

Rubio del norte.

Tiburón tigre de arena.

Scup, un pez también conocido como porgy.

Mielgas lisas y espinosas, pertenecientes al grupo de los tiburones pequeños.

Lenguado de verano.

Tautoga o pez negro.

Lenguado de invierno.

La existencia de fauna en el lugar no significa necesariamente que todas las especies aumentaran su población en la región como consecuencia directa de la intervención. Una de las preguntas centrales en el estudio de los arrecifes artificiales es determinar si estas estructuras producen un incremento neto de la vida marina o si atraen a animales que ya habitaban en otras zonas.