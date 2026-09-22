Los lanzaron al mar en 2001 y ahora son miles de vagones del metro de Nueva York que albergan vida marina

Entre 2001 y 2010, la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) utilizó más de 2500 vagones retirados del servicio para crear arrecifes artificiales frente a las costas del este de Estados Unidos. Las estructuras fueron preparadas antes de ser hundidas de manera deliberada para generar superficies donde pudieran instalarse organismos marinos.

Por qué la MTA hundió vagones del metro de Nueva York

Según explicó el New York Transit Museum, entre agosto de 2001 y abril de 2010 se desplegó este proyecto frente a las costas de Nueva Jersey, Delaware, Virginia, Carolina del Sur y Georgia .

. El objetivo era reutilizar las carrocerías como estructuras para arrecifes artificiales y crear nuevos hábitats marinos.

Entre los primeros vagones utilizados estuvieron los Redbirds, incluidos los modelos R-33 y R-36. Con el avance del programa también se utilizaron otros modelos retirados de la flota neoyorquina.

El New York Transit Museum señala que otros modelos retirados posteriormente, como los R32 y R42, también fueron destinados al programa de arrecifes.

Antes de ser hundidas, las estructuras debían atravesar un proceso de preparación. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (Njdep, por sus siglas en inglés) indicó que se retiraban los siguientes elementos:

Tanques.

Plásticos.

Materiales degradables.

Piezas flotantes.

Grasas.

Ruedas y componentes inferiores.

Cómo preparó la MTA los vagones del metro antes de convertirlos en arrecifes

De acuerdo con la MTA, el procedimiento buscaba evitar que los antiguos trenes introdujeran materiales contaminantes en el océano. Las carrocerías metálicas eran acondicionadas para cumplir con los requisitos establecidos para los materiales destinados a los arrecifes artificiales.

Una vez preparados, los vagones eran trasladados en embarcaciones hasta zonas previamente designadas y hundidos en el fondo marino. En Nueva Jersey, por ejemplo, se utilizaron distintos puntos de arrecifes frente a la costa, entre ellos Cape May, Atlantic City, Deep Water, Garden State North y Shark River.

El objetivo era aportar sustrato duro en zonas donde predominaba el fondo arenoso. El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey explica que este tipo de estructuras permite que organismos que necesitan superficies de fijación se adhieran y desarrollen comunidades alrededor del arrecife.

Los vagones fueron reacondicionados antes de ser expulsados al mar nytransitmuseum

Vagones del metro de Nueva York: qué especies viven en los arrecifes artificiales

Con el paso del tiempo, las estructuras fueron colonizadas por organismos marinos. La Njdep señala que los materiales utilizados en los arrecifes pueden servir como superficie de fijación para organismos como hidroides, anémonas, percebes y mejillones, además de ofrecer refugio y zonas de alimentación para distintas especies.

Actualmente, el propio organismo describe uno de los antiguos vagones hundidos como una estructura cubierta de vida marina, con especies como corales, tautog, estrellas de mar, cunner y scup.

Uno de los sitios más conocidos es Redbird Reef, en Delaware, donde se utilizaron antiguos vagones del metro de Nueva York para formar parte de un arrecife artificial.

Qué pasó con el programa de arrecifes de la MTA después de 2010

El programa de la MTA terminó en abril de 2010, según el New York Transit Museum. A partir de entonces, los vagones retirados de la flota que ya no podían incorporarse al programa fueron enviados a otros destinos, como el desguace.

El proyecto también tuvo problemas con algunos vagones de acero inoxidable. En 2009, el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey informó que varias unidades habían sufrido daños estructurales importantes y decidió postergar nuevos despliegues de ese tipo de vagones mientras investigaba las causas.

Así se encuentran los vagones de Nueva York en el fondo del mar dep

En una inspección realizada en el arrecife de Atlantic City, 46 de 48 vagones de acero inoxidable examinados habían quedado completamente destruidos.

La utilización de arrecifes artificiales también generó un debate sobre su efecto en las poblaciones de peces. El artículo de Scientific American señaló que la concentración de peces alrededor de estas estructuras no implica necesariamente un aumento de la población total.

Además, el artículo explicó que existe una diferencia entre las estructuras que atraen o concentran peces y los arrecifes capaces de contribuir al aumento de sus poblaciones.

Aun con esas diferencias, los antiguos vagones pasaron de formar parte de una flota ferroviaria retirada a convertirse en estructuras de hábitat submarino.

Las autoridades ambientales de Nueva Jersey describen los arrecifes artificiales como superficies que permiten el desarrollo de organismos marinos y ofrecen refugio y zonas de alimentación para distintas especies.