Los migrantes enfrentan una nueva prohibición en un importante destino de EE.UU.

En medio de la crisis migratoria que a Estados Unidos, el gobierno de Massachusetts informó que el Aeropuerto Internacional Logan de Boston ya no permite que las familias de migrantes duerman dentro de las instalaciones. La prohibición afecta a cientos de extranjeros recién llegados que, en muchas ocasiones, demoran en encontrar un lugar donde vivir pernoctan allí. Tras el masivo desalojo, diversas organizaciones sin fines de lucro se solidarizaron con los afectados.

La medida fue tomada por la gobernadora de ese estado, Maura Healey. Desde el pasado martes por la noche, el piso de la Terminal E, que antes se encontraba repleto de inmigrantes y sus pertenencias, permanece vacío, según informó el medio local WBZ News. Muchas de esas personas dormían allí desde hace meses. A pesar de que existe una ley estatal de derecho a refugio, el sistema de albergues de emergencia de Massachusetts continúa colapsado y casi sin lugares disponibles.

“Nunca pensamos que Logan fuera un lugar apropiado para que la gente pasara la noche”, sostuvo la mandataria luego de los anuncios. Según precisó WCVB, hacia fines de junio, las autoridades comunicaron que unas 288 personas habían dormido allí durante la noche. No obstante, esa situación se terminó luego del desalojo llevado a cabo por la Policía estatal. El miércoles por la mañana, se vio a muchos extranjeros recogiendo sus bolsas de dormir, mantas y almohadas para retirarse terminal.

En este contexto, distintas organizaciones sin fines de lucro comenzaron a buscar refugio para estas personas, en un sistema de emergencia totalmente desbordado. “Si no tienes un plan, si no tienes un familiar que te espere, si no tienes un trabajo que te esté esperando, Massachusetts ya no es un lugar adecuado para venir”, lamentó en diálogo con WBZ Gladys Vega de La Colaborativa, una organización liderada por latinos que ayuda a los inmigrantes en el área metropolitana de Boston.

la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, oficializó la prohibición de dormir en el Aeropuerto Logan de Boston Michael Dwyer - AP

El sistema de refugios de emergencia de Massachusetts está colapsado

En 2023, la gobernadora Healey informó que el sistema de refugios de emergencia de Massachusetts había alcanzado su capacidad máxima, con 7500 familias alojadas. La administración incluso llegó a pedir a los residentes que consideraran hospedar a extranjeros. En mayo de este año, las autoridades anunciaron que el Centro Correccional Bay State en la ciudad de Norfolk, que cerró en 2015 y luego quedó abandonado, se había readaptado para convertirse en un refugio de emergencia para 140 nuevas familias.

Tras la prohibición en el Aeropuerto Logan de Boston, que se hizo efectiva este martes, muchas de las familias que quedaron a la deriva protestaron frente a las instalaciones. “No debe haber niños en las cárceles” y “¡El refugio penitenciario de Norfolk no es seguro para nadie!” fueron algunas de las frases que se podían leer en las pancartas, tal como se vio en imágenes televisivas.

Boston, al igual que otra gran cantidad de ciudades de Estados Unidos, vive desde hace meses una grave crisis migratoria John Minchillo / AP

De acuerdo a los últimos datos diarios del sitio web de asistencia de emergencia de Massachusetts, actualmente, 7343 familias se encuentran en condición de refugiados en distintos albergues y hoteles. Unas 21 nuevas familias se inscribieron en las últimas 24 horas.

Mientras tanto, los centros de bienvenida familiar y el personal del Aeropuerto Logan buscan informar a las familias recién llegadas sobre sus opciones, que incluyen transporte a otro lugar donde tengan la oportunidad de alojarse con familiares o amigos.

“Por favor entiendan que si tenemos que comprar un boleto de avión para alguien que tiene un familiar en Florida, La Colaborativa, en conjunto con la oficina del gobernador, hará lo que sea necesario para reubicar a las familias”, puntualizó Vega.

