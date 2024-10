Nueva ley en Massachusetts: la raza de los perros del hogar deja de ser un factor para adopción de niños

El Senado de Massachusetts aprobó una nueva norma por la que no se ponen restricciones para constituirse como hogar de adopción o de acogida de niños a las viviendas de familias que posean perros, sin consideraciones especiales sobre ninguna raza.

Hasta el momento una familia que está pensando en adoptar no puede hacerlo si posee razas como Rottweilers, pitbulls, pastores alemanes o un perro que mezcle al menos dos de esas tres razas. La nueva norma, que debe ser promulgada por la gobernación para entrar en vigencia, elimina las restricciones de raza de perro que el Departamento de Niños y Familias debe considerar al manejar las colocaciones de crianza que rigen en el estado.

Massachusetts: investigarán la conducta de las mascotas

La Presidenta del Senado de Massachusetts, Karen Spilka, comunicó que, a partir de la reciente legislación, para determinar si un hogar es adecuado para ser una familia de adopción o de acogida, el Departamento de Niños y Familias examinará los registros veterinarios y el historial de comportamiento de la mascota, sin juzgar la raza.

Específicamente, la nueva norma establece “El departamento (DFC) puede solicitar que un padre de crianza o preadoptivo obtenga y proporcione una copia de una evaluación de comportamiento o temperamento o proporcione registros veterinarios para cualquier animal mantenido en instalaciones utilizadas como hogar de crianza o preadoptivo. El departamento no restringirá la ubicación de un niño basándose únicamente en la presencia de una raza particular de perro en el hogar.”

Casi un tercio de los hogares en Massachusetts (30%) tiene un perro. Créditos: Archivo Freepik

Si bien la norma debe ser promulgada para ser efectiva, da cuenta de una condición que imponía fuertes restricciones a la cantidad de hogares que podían ser familias de acogida o adoptantes de niños, ya que según detalla el comunicado Los datos del censo de 2021 revelan que casi un tercio de los hogares en Massachusetts (30%) tiene un perro. En el ámbito nacional, Boston se posicionó en el undécimo lugar entre las áreas metropolitanas con mayor porcentaje de hogares con mascotas, alcanzando un 38.7%.

En su discurso frente a la Cámara, Spilka relató: “No me voy a la Cámara de Representantes hasta que me despido de mi pitbull Lincoln, y cuando llego a casa, él es el primero en darme la bienvenida con un beso y un movimiento de la cola. Los dueños de perros en todo el estado saben lo mismo que yo: la raza de un perro no tiene nada que ver con su comportamiento, y cada raza de perro puede amar a una familia incondicionalmente, de la manera en que Lincoln ama a mi familia”.

De acuerdo con la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la raza de un perro no es un buen indicador de su comportamiento, detallan en el comunicado. Esto significa que no se puede predecir con precisión cómo reaccionará un perro ante situaciones aterradoras o incómodas, basándose únicamente en su raza. En lugar de ello, factores como la socialización, el entrenamiento y las experiencias individuales del perro juegan un papel mucho más significativo en determinar su comportamiento.

las razas modernas se distinguen principalmente por rasgos estéticos. Créditos: Archivo Shutterstock

En un artículo publicado en la revista Science, utilizado como fundamento de la nueva legislación de Massachusetts, de hecho se explica que: “las características de comportamiento atribuidas a las razas modernas son poligénicas, influenciadas por el medioambiente y se encuentran, con prevalencia variable, en todas las razas.

“Proponemos que los comportamientos percibidos como característicos de las razas modernas derivan de miles de años de adaptación poligénica que precede a la formación de la raza, y que las razas modernas se distinguen principalmente por rasgos estéticos”, concluyen.

LA NACION