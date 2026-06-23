Mbappé desestima carrera goleadora con Messi y dice que Francia debe hacer "mucho más"

Kylian Mbappé restó importancia a la carrera por el liderato de goleadores en el Mundial que lo enfrenta a Lionel Messi, tras marcar un doblete en el triunfo 3-0 de Francia ante Irak, y advirtió que los Bleus tienen que hacer "mucho más" si quieren coronarse en Norteamérica 2026

En su partido 100 con Francia, el delantero del Real Madrid anotó un doblete (14', 54') y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66') completó la cuenta para los dirigidos por Didier Deschamps

"Tenemos que hacer mucho más si queremos ganar lo que queremos ganar", dijo Mbappé al finalizar el encuentro que le dio a los Bleus la clasificación a los dieciseisavos de final, previo al cierre de Grupo I ante Noruega

Sobre su particular carrera por ser el goleador del Mundial con el "10" argentino, Mbappé resaltó el constante goleo de su rival y advirtió: "Si quiero fijarme en lo que hace Leo, voy a tener que hacer todavía más. Yo no miro en absoluto lo que él hace. Solo pienso en ayudar a mi equipo"

"Está claro que, ayudando a mi equipo, marco goles. Y cuando marcas goles, por supuesto que te acercas a este tipo de esfera. Pero, como he dicho, tenemos un largo camino que va a ser complicado", hacia la cima en Norteamérica 2026