McIlroy cuestiona el "valor" aportado por las estrellas a LIV Golf, que busca resistir

El norirlandés Rory McIlroy se preguntó el miércoles si Bryson DeChambeau y Jon Rahm habían llegado alguna vez a "aportarle valor" al LIV Golf, el circuito disidente que busca reinventarse en medio de crecientes especulaciones sobre el posible abandono de sus estrellas.

Tras perder a sus acaudalados patrocinadores saudíes, LIV Golf se vio obligado esta semana a cancelar su torneo de equipos de final de temporada en un intento por mantenerse a flote hasta 2027, para el que estudia un calendario reducido.

Preguntado sobre si las mayores estrellas de LIV deberían poder regresar al Tour del PGA —como se ha rumoreado ampliamente— y si "aportarían valor", McIlroy fue tajante: "Yo diría: ¿han aportado valor a LIV?".

El estadounidense DeChambeau y el español Rahm estuvieron entre los desertores más prominentes y mejor pagados que se marcharon a LIV Golf.

Según se informa, LIV recibió más de 5.000 millones de US$ del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita entre 2021 y 2026, antes de que este cortara el apoyo económico.

McIlroy, ganador de seis torneos del Grand Slam, se ha mantenido leal al PGA y ha sido un crítico declarado de LIV.

"Siento que he mantenido una postura coherente en cuanto a que LIV nunca ha sido algo bueno para el golf", dijo McIlroy el miércoles en Misuri.

Mientras que antiguas estrellas de LIV como Brooks Koepka han aceptado recientemente acuerdos para volver al PGA, McIlroy pronosticó que será "un camino muy, muy difícil de regreso" para las principales figuras que siguen en la competición disidente.

Por su lado, el número uno del mundo, Scottie Scheffler, ofreció una respuesta más diplomática cuando le preguntaron este miércoles sobre la posibilidad de que las estrellas de LIV regresaran al seno del PGA.

"Cuando miras a los niveles más altos de LIV Golf, sin duda hay algunos jugadores que aportarían mucho valor al Tour" del PGA, afirmó.

- Ejecutivos de LIV Golf optimistas -

Mientras tanto, los directivos de LIV siguen optimistas sobre la viabilidad de su circuito, pese a las informaciones de que se adeudan sumas de dinero a varios jugadores y proveedores.

LIV ha promocionado una versión 2.0 de cara al futuro con nuevos inversores, que incluiría una temporada más corta, con bolsas de premios menores, pero ofreciendo a sus jugadores una mayor participación accionarial.

En una rueda de prensa celebrada el miércoles antes del torneo de LIV en Indianápolis, el director ejecutivo Scott O'Neil expuso sus propuestas para "cinco campeonatos de equipos emblemáticos en cada uno de los cinco continentes".

También habría "cinco eventos de equipos de firma, principalmente en Estados Unidos y programados en torno a los majors", añadió.

Confirmó que se había dado a los jugadores de LIV un plazo para inscribirse para la próxima temporada, pero se negó a ofrecer detalles.

"Tengo un alto grado de confianza, tras mis conversaciones, en que tendremos una cantidad de jugadores adecuados para hacer avanzar esta liga", señaló O'Neil.

McIlroy, sin embargo, expresó su escepticismo sobre que "esa versión 2.0" llegue a "materializarse".

"Tampoco me satisface que la gente pierda su trabajo", expresó sin embargo el norirlandés. "Eso no me parece bien".