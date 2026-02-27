Megafusión en Hollywood: Paramount comprará Warner Bros. en acuerdo por US$110.000 millones

Paramount Skydance anunció el viernes que adquirirá Warner Bros. Discovery en un acuerdo por 110.000 millones de dólares, tras imponerse ante Netflix en una dura guerra de ofertas

La entidad resultante de la fusión incluirá los estudios de Hollywood Warner Bros. y Paramount, así como el canal de noticias CNN y los servicios de streaming HBO Max y Paramount+, según un comunicado

"Nuestra búsqueda de Warner Bros. Discovery ha estado guiada por un propósito claro: honrar el legado de dos empresas icónicas mientras aceleramos nuestra visión de construir una compañía de medios y entretenimiento de próxima generación", declaró el presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison