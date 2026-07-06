Merino despide a Cristiano Ronaldo y España mete la cabeza en cuartos del Mundial

Mikel Merino, con un gol en el descuento (90+1), dio el pase a cuartos de final a España y mandó a casa a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el que debería ser el último partido del astro en un Mundial.

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston:

Canadá 0

Marruecos 2 Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)

En Filadelfia:

Paraguay 0

Francia 1 Mbappé (70 de penal)

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford:

Brasil 1 Neymar (90+6, de penal)

Noruega 2 Haaland (79 y 90)

En Ciudad de México:

México 2 Quiñones (42), Jiménez (69 de penal)

Inglaterra 3 Bellingham (36, 38), Kane (60 de penal)

-- Lunes 6 de julio

En Arlington:

Portugal 0

España 1 Merino (90+1)

En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Estados Unidos - Bélgica

-- Martes 7 de julio

En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Argentina - Egipto

En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Ganador 94

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Ganador 95 - Ganador 96

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102

bur-mcd