Merino despide a Cristiano Ronaldo y España mete la cabeza en cuartos del Mundial
Mikel Merino, con un gol en el descuento (90+1), dio el pase a cuartos de final a España y mandó a casa a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el que debería ser el último...
Mikel Merino, con un gol en el descuento (90+1), dio el pase a cuartos de final a España y mandó a casa a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el que debería ser el último partido del astro en un Mundial.
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston:
Canadá 0
Marruecos 2 Ounahi (50, 82), Rahimi (90+8)
En Filadelfia:
Paraguay 0
Francia 1 Mbappé (70 de penal)
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford:
Brasil 1 Neymar (90+6, de penal)
Noruega 2 Haaland (79 y 90)
En Ciudad de México:
México 2 Quiñones (42), Jiménez (69 de penal)
Inglaterra 3 Bellingham (36, 38), Kane (60 de penal)
-- Lunes 6 de julio
En Arlington:
Portugal 0
España 1 Merino (90+1)
En Seattle (00.00 GMT del martes, partido 94): Estados Unidos - Bélgica
-- Martes 7 de julio
En Atlanta (16.00 GMT, partido 95): Argentina - Egipto
En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Ganador 94
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Ganador 95 - Ganador 96
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102
bur-mcd