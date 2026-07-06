Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega octavos de final este lunes 6 de julio

El lunes 6 de julio, el Mundial 2026 ofrece una de las jornadas más atractivas de los octavos de final, con dos partidos centrales: Portugal vs. España en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y Estados Unidos vs. Bélgica en el Lumen Field de Seattle, en Washington, ambos programados en horarios ya definidos y con transmisión prevista en cadenas de televisión y plataformas de streaming, tanto en inglés como en español.

Qué partidos se juegan hoy lunes 6 de julio en los octavos del Mundial 2026

Los cruces de este lunes corresponden a la parte alta del cuadro de octavos de final y el primero en disputarse es Portugal vs. España, un choque entre campeones europeos recientes que llega tras el avance de ambos desde dieciseisavos.

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Más tarde será el turno de Estados Unidos vs. Bélgica, un duelo que enfrenta al anfitrión y a una selección europea habituada a rondas finales mundialistas, programado en Seattle para aprovechar el prime time de la costa este (ET).

Hora en EE.UU. del partido Portugal vs. España hoy

De acuerdo con el calendario oficial y las tablas de horarios por región, el Portugal vs. España de octavos se juega este lunes 6 de julio a las 16.00 ET.

El encuentro se disputa en el AT&T Stadium, en el área metropolitana de Dallas–Fort Worth, uno de los polos con mayor presencia de comunidad latina en Texas, lo que anticipa un marco de hinchas mixtos entre portugueses, españoles y aficionados de origen latino.

Portugal vs. España, AT&T Stadium (Arlington, Texas)

Estados Unidos vs. Bélgica en el Lumen Field de Seattle

El partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final está fijado para este lunes 6 de julio a las 20.00 ET. Eso se traduce en las 19.00 hs para la zona central, las 18.00 para la Montaña y las 17.00 hs para la costa del Pacífico.

El escenario del Estados Unidos vs. Bélgica será el Lumen Field de Seattle, una sede con tradición futbolera en la MLS y con una comunidad latina en crecimiento que se suma al interés de hinchas que seguirán el duelo desde otros estados a través de señal abierta, cable y streaming.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.