Messi arrancará como suplente ante Jordania en cierre de primera fase

Lionel Messi, máximo goleador de la historia de los Mundiales, será suplente en el último partido del Grupo J de Norteamérica 2026 el sábado frente a Jordania, avanzó este viernes el seleccionador argentino, Lionel Scaloni

"Leo va a ir al banco", dijo Scaloni al inicio de su conferencia de prensa en el estadio de Arlington, vecino a Dallas, escenario del choque ante Jordania

"Leo va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado pero lo vamos a decir mañana", afirmó el timonel de la selección campeona mundial

La presencia de Messi era la gran duda de la Albiceleste, que con el primer lugar del Grupo J asegurado puede permitirse dar descanso a sus titulares

Messi, con 39 años recién cumplidos, recibirá así un descanso después de sus extraordinarias actuaciones en los triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), en los que anotó los cinco goles argentinos

Con esos cinco tantos, Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026, con uno más que el noruego Erling Haaland, el brasileño Vinicius Júnior y los franceses Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé