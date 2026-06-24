Messi, Mbappé... y ahora Cristiano: la feroz pelea por la Bota de Oro del Mundial

Habitualmente una trama secundaria, la carrera por la Bota de Oro del Mundial se ha convertido en uno de los grandes focos de conversación en 2026, con los máximos artilleros imponiendo un ritmo goleador inusual en la historia del torneo.

El récord absoluto ya fue superado por la superestrella argentina Lionel Messi, que suma 18 goles en seis Copas del Mundo tras añadir cinco tantos en dos partidos disputados en Estados Unidos.

Sin embargo, lo persiguen de cerca Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro goles, mientras Cristiano Ronaldo y Harry Kane también se mantienen en la pelea por el galardón.

El histórico registro de un solo torneo, los 13 goles de Just Fontaine en 1958 con Francia, parece ahora seriamente amenazado.

El alemán Gerd Müller fue el último en alcanzar cifras de dos dígitos, con 10 goles en el Mundial de México 1970.

Desde entonces, en todos los Mundiales salvo tres, el máximo goleador se ha quedado en seis tantos o menos.

- El mejor durante 20 años -

Messi, que celebra su cumpleaños 39 este miércoles, ha sido el gran protagonista del torneo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos.

El argentino anotó un triplete ante Argelia antes de firmar un doblete en la victoria por 2-0 frente a Austria, lo que explica su actual cuenta goleadora con los campeones del mundo.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, calificó de "difícil de explicar" el nivel del delantero tras el debut en Kansas City.

"Seguimos asombrados con él, aunque lo vemos todos los días y ha sido el mejor durante 20 años", afirmó. "Sigue haciéndolo en cada partido".

El principal perseguidor de Messi es Mbappé, que hace cuatro años en Catar conquistó la Bota de Oro con ocho goles y ahora ya suma cuatro en dos partidos.

El delantero del Real Madrid, de 27 años, se encuentra a solo dos tantos del registro total del argentino, aunque aseguró que no es su principal preocupación tras el 3-0 ante Irak.

"Leo siempre marca goles y siempre lo hará", señaló. "Así que no estoy mirando lo que él hace, solo me centro en ayudar a mi equipo".

- Haaland aprieta, CR7 despierta -

Empatado con Mbappé con cuatro goles aparece Erling Haaland, el ariete del Manchester City, que ha marcado en sus últimos 12 partidos oficiales con Noruega.

El atacante, de 25 años, restó importancia a su extraordinaria eficacia tras elevar su registro con la selección a 59 goles en 52 partidos.

"Es como muchas otras cosas, simplemente soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte", dijo. "No sé lo que estoy haciendo. Es simplemente así".

El alemán Deniz Undav y el canadiense Jonathan David suman tres goles cada uno, mientras Harry Kane y Cristiano Ronaldo figuran entre el grupo de jugadores con dos tantos.

El portugués volvió a acaparar titulares al convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

CR7, de 41 años, celebró con un "¡He vuelto, he vuelto!" tras sus dos tantos en la goleada 5-0 ante Uzbekistán, después de un estreno discreto frente a la República Democrática del Congo (1-1) en el que apenas intervino.

Ronaldo, máximo goleador histórico del fútbol de selecciones con 145 tantos, aseguró: "Siempre aparezco, aunque sea más tarde, pero aparezco".

- El resto -

Harry Kane, autor de seis goles en el Mundial de 2018 en Rusia, sigue con dos tantos tras fallar una ocasión clara en el empate sin goles de Inglaterra ante Ghana.

El delantero estadounidense Folarin Balogun, también con dos goles, aspira a medirse con la élite mundial, aunque reconoce el nivel de exigencia.

"Ver a jugadores como Messi, Mbappé, Haaland... son tan inevitables. Creo que están marcando un gol por partido, a veces más", comentó.

"Para mí, se trata simplemente de intentar llegar a ese nivel, ser necesario también, ser constante".