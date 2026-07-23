Messi "no tiene fecha de regreso" al Inter Miami, dice su entrenador

El director técnico del Inter Miami, Guillermo Hoyos, dijo este miércoles que no han definido ninguna fecha para la reincorporación de Lionel Messi, que comenzó un período de descanso en Argentina tras el final del Mundial 2026.

El veterano capitán del Inter y de la albiceleste llegó el martes a Rosario para descansar con su familia después de la dolorosa derrota en la final de la Copa del Mundo el domingo ante España, 1-0 en alargue.

Además de Messi, que no ha aclarado si continuará jugando con su selección, el Inter tampoco contó este miércoles con el volante internacional argentino Rodrigo De Paul en su vuelta a la actividad en la MLS con un triunfo 3-2 ante el Chicago Fire.

"No hay una fecha de regreso", dijo tras el partido Hoyos sobre la situación de Messi y De Paul.

"Confiamos tanto en ellos y los queremos tanto. Van a estar cuando ellos realmente estén muy bien en todos los aspectos, porque ha sido muy duro todo", afirmó el timonel argentino.

"Si no me equivoco fueron 50 días de mucha tensión, mucho partido. Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental y se merecen los espacios", señaló.

"Ellos necesitan el tiempo", remarcó. "Los esperamos cuando ellos puedan y estén en las condiciones para poder estar".

El Inter, campeón vigente de la MLS, tiene otro compromiso esta semana el sábado de visita ante el Montreal.

El 1 de agosto recibirá al Columbus Crew y cuatro días después arrancará su participación en la Leagues Cup, el torneo anual entre equipos de la MLS y la liga mexicana que se extenderá hasta el 6 de septiembre.

También está en seria duda la presencia de Messi en el Juego de las Estrellas, que enfrentará a un combinado de figuras de la MLS ante otro de la liga mexicana el 29 de julio en Charlotte.

Messi fue votado para este partido de exhibición del que nunca ha mostrado interés en ser parte, al punto de que el año pasado se negó a participar, siendo castigado con una fecha de suspensión en la MLS.