Messi "seguirá pateando los penales si quiere", dice Scaloni

Aunque Lionel Messi suma dos penaltis fallados en el Mundial, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aclaró este viernes que no se le ocurre elegir a otro lanzador de cara al duelo de cuartos de final ante Suiza.

Messi erró una pena máxima frente a Austria en la fase de grupos y otra en los octavos de final ante Egipto, cuando Argentina resucitó tras perder por dos goles de ventaja a 11 minutos del final hasta terminar ganando 3-2.

El capitán albiceleste, máximo goleador del Mundial junto a Kylian Mbappé con ocho goles, sigue teniendo en los penaltis su talón de Aquiles, con cuatro errados de ocho lanzados en Mundiales.

- Messi puede hacer "lo que quiera en la cancha" -

"Ni se me ocurre ir a decirle que no (tire el próximo penal), que haga lo que quiera. Nosotros tenemos gente que puede patear, pero va a patear él si quiere y si no, ya verá. Que haga lo que quiera dentro de la cancha".

- "Será el mejor mientras tenga ganas" -

"Leo corre casi siempre parecido en los partidos. No es que esté corriendo ni más ni menos. Lo que está haciendo es ser muchísimo más resolutivo y el equipo lo ayuda un montón. Hizo una preparación con su preparador físico y le ha dado resultados".

"Es evidente que está dando todo lo que tiene (...) A mí no me sorprende. A lo mejor la gente que no lo conoce esperaba que con 39 años no esté a la altura pero mientras él quiera va a ser el mejor, mientras él tenga ganas va a ser el mejor".

- "Suiza será complicado" -

"No hay rival igual, ni fácil. Ya lo sabemos todos. Para mí Suiza es un muy buen equipo que compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Puede ganar o perder pero siempre compite, tiene tradición en los Mundiales y jugadores de experiencia y físicamente fuertes".

"Será complicado. Ha eliminado a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y pensábamos que podían llegar acá con nosotros".

- ¿Repetirá once? -

"Algunas veces repetí alineación y no sería descabellado que pueda pasar, aunque también puede haber algún cambio. En principio jugaremos parecido a contra Egipto. Más allá de la locura de partido, en juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y me gustó".

- ¿España-Francia es una final anticipada? -

"No escuché los comentarios de que el España-Francia será una final anticipada, pero claro que lo es. Son dos grandes equipos, dos favoritos y uno quedará en el camino, lamentablemente".

"España está yendo de menos a más (...) Ahora tiene una dura prueba que creo que va a poner a los dos equipos en el sitio que tiene que estar y uno va a llegar a la final. Pero están haciendo las cosas muy bien, es un equipo temible".