En julio 2026: cuál es el precio actualizado de una Toyota Corolla Cross 2027 en EE.UU.

Toyota todavía no publicó el precio oficial de la Corolla Cross 2027 para el mercado estadounidense. No obstante, las estimaciones elaboradas a partir del comportamiento de la gama y del modelo anterior permiten proyectar los valores que tendría el SUV durante su lanzamiento.

Precio estimado de la Toyota Corolla Cross 2027

Las previsiones de sitios especializados como Car and Driver señalan que no se esperan cambios significativos respecto al modelo anterior. Los precios para las versiones de gasolina de la Toyota Corolla Cross 2027 podrían mostrar un rango de US$27.000 a US$32.000.

Aunque aún no cuenta con precios oficiales confirmados, se estima que su versión básica partirá desde US$27.000 Toyota

Los especialistas estiman pequeñas variaciones según los modelos:

Versión L (básica) : se estima que arrancará en los US$27.000 .

: se estima que arrancará en los . Versión LE : se proyecta un valor cercano a los US$29.000 .

: se proyecta un valor cercano a los . Versión XLE (más completa): el precio estimado es de US$32.000.

Estas cifras toman como referencia la Corolla Cross 2026, cuya gama se comercializa entre US$25.235 y US$31.610, según el nivel de equipamiento y de si incorpora tracción delantera o integral. Los valores definitivos para el modelo 2027 quedarán sujetos al anuncio oficial de la marca.

En el caso de la versión híbrida, según las estimaciones de Car and Driver, el Toyota Corolla Cross 2027 podría mostrar precios como:

La versión S AWD comenzaría en US$30.445

La SE AWD desde US$31.765

La XSE AWD alcanzaría los US$34.480

Los especialistas del sector consideraron que el nuevo modelo mantendría una estrategia de precios similar debido a la ausencia de cambios importantes previstos para esta actualización. El sitio web Edmunds señaló que, en operaciones recientes, algunos compradores lograron negociar descuentos cercanos al 3,8% respecto al precio sugerido por el fabricante.

La Corolla Cross continúa enfocada en quienes buscan un SUV subcompacto con bajo consumo de combustible, capacidad de carga y costos contenidos de operación, más que un vehículo orientado al desempeño deportivo.

La versión LE incorporará mejoras en conectividad, como pantalla más grande opcional, carga inalámbrica y puertos USB-C traseros Toyota

Equipamiento de la versión XLE

La XLE se ubica como la configuración con mayor equipamiento dentro de la gama convencional. Entre sus elementos incorporará:

Asiento del conductor con regulación eléctrica de diez posiciones

Asientos delanteros con calefacción

Tapizado en cuero sintético

Climatizador automático de doble zona

En el apartado tecnológico incluirá una pantalla multimedia de 10,5 pulgadas, tablero digital de siete pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para teléfonos y puertos USB-C para los ocupantes de la segunda fila. También puede incorporar un sistema de sonido JBL con nueve parlantes como equipamiento opcional.

En materia de seguridad suma monitor de punto ciego, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de llantas de aleación de 18 pulgadas (45 centímetros) exclusivas para esta versión.

Así es el Toyota Corolla Cross híbrido

Diferencias entre la Corolla Cross a gasolina y la híbrida

La versión equipada con motor a gasolina utiliza un propulsor de 2.0 litros con una potencia de 169 caballos de fuerza. La alternativa híbrida combinará ese motor con tres unidades eléctricas para alcanzar una potencia total de 196 caballos.

Mientras la variante convencional ofrece un rendimiento estimado cercano a 30-32 millas por galón, la versión híbrida alcanza hasta 42 mpg combinadas, con cifras superiores en ciudad. Otra diferencia es que el sistema híbrido reduce ligeramente el volumen disponible para el equipaje respecto a la versión convencional. Toda la gama incorporará un paquete de asistencias a la conducción que contempla: