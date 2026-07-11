Birthright Citizenship Clarification Act: de qué se trata la nueva propuesta para eliminar la ciudadanía por nacimiento

Días después de que la Corte Suprema invalidara la orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento, un representante republicano presentó un proyecto para incorporar limitaciones similares a la ley federal. La iniciativa alcanzaría a determinados niños nacidos en Estados Unidos cuando su madre se encuentre en el país sin estatus legal o de manera temporal y su padre no sea ciudadano, nacional estadounidense, ni residente permanente.

Qué propone el nuevo proyecto republicano sobre ciudadanía por nacimiento

El republicano John McGuire III, de Virginia, presentó en la Cámara de Representantes el proyecto denominado Birthright Citizenship Clarification Act of 2026, para modificar la legislación federal y establecer nuevas excepciones a la adquisición automática de la ciudadanía estadounidense al nacer.

Delia Ramírez Sobre La Ciudadanía Por Nacimiento

Según informó The Hill, la propuesta pretende convertir en ley la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, destinada a restringir el principio jurídico conocido como jus soli o “derecho del suelo”, mediante el cual una persona nacida dentro del territorio estadounidense obtiene la ciudadanía de forma automática.

El proyecto modifica la sección 301(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), norma que actualmente establece que toda persona nacida en EE.UU. y sujeta a su jurisdicción adquiere la ciudadanía desde el momento del nacimiento.

Qué cambia el proyecto sobre la Ciudadanía por nacimiento

El texto presentado en el Congreso incorpora nuevas excepciones para determinar quiénes no serían considerados ciudadanos estadounidenses al momento de nacer, como:

Hijos de una madre que permanezca ilegalmente en Estados Unidos, cuando el padre no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

Hijos de una madre con presencia legal, pero temporal, cuando el padre tampoco sea ciudadano ni residente permanente.

Hijos de soberanos extranjeros o ministros diplomáticos.

Personas nacidas en embarcaciones o aeronaves públicas pertenecientes a gobiernos extranjeros.

Hijos de enemigos durante una ocupación hostil del territorio estadounidense.

El proyecto aclara además que esas personas no serían consideradas “sujetas a la jurisdicción de EE.UU.” para efectos de adquirir automáticamente la ciudadanía al nacer.

Cómo define el proyecto de ley la presencia ilegal y la presencia temporal

Uno de los aspectos centrales del proyecto consiste en definir qué significa encontrarse de manera ilegal o temporal dentro de EE.UU.

La iniciativa propone una reforma sustancial a la sección 301(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), con el fin de establecer nuevas excepciones al principio jurídico de jus soli o "derecho del suelo" J. Scott Applewhite - AP

El texto considera que una persona está ilegalmente presente cuando:

Ingresó sin haber sido admitida o autorizada.

Permaneció después del vencimiento del permiso otorgado por las autoridades migratorias.

Violó las condiciones de su visa, permiso o clasificación migratoria.

Carece de un estatus migratorio legal conforme a las leyes de inmigración.

Por otro lado, la propuesta establece que la presencia legal, pero temporal comprende, entre otros casos, a quienes ingresan mediante:

El Visa Waiver Program.

Visas de estudiante.

Visas de intercambio.

Visas de turismo.

Visas de negocios.

Visas de trabajo.

Otras categorías migratorias de carácter temporal contempladas en la legislación estadounidense.

Estas definiciones buscan delimitar los supuestos en los que dejaría de aplicarse la adquisición automática de la ciudadanía por nacimiento.

El argumento contra el turismo de nacimiento detrás del proyecto de ley

Los impulsores del proyecto sostienen que la legislación pretende cerrar vacíos legales que, según afirman, permitieron el denominado “turismo de nacimiento”.

En una declaración difundida tras la presentación de la iniciativa, John McGuire III afirmó que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio y un honor que debe protegerse".

El proyecto fue presentado después de que la Corte Suprema resolviera, en el caso Trump v. Barbara, que los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o con permanencia temporal son ciudadanos desde el nacimiento bajo la Enmienda 14.

El presidente de la organización, Fred McGrath, manifestó su confianza en que la propuesta pueda superar futuras impugnaciones judiciales si llega nuevamente al máximo tribunal.

Qué establece el proyecto sobre su entrada en vigor

El texto legislativo dispone que las modificaciones solo tendrían efecto para los nacimientos ocurridos a partir de los 30 días posteriores a la eventual promulgación de la ley.

La abogada hija de inmigrantes que dirige la ACLU y defiende la ciudadanía por nacimiento

Asimismo, incorpora una cláusula que protege expresamente la ciudadanía de todas las personas nacidas antes de esa fecha.

Además, incluye una disposición de separabilidad, mediante la cual, si alguna parte de la ley fuera declarada inconstitucional por los tribunales, el resto del texto continuaría vigente.

Por el momento, el Birthright Citizenship Clarification Act of 2026 fue presentado formalmente en la Cámara de Representantes y remitido al comité correspondiente para iniciar su tratamiento legislativo.

Según The Hill, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, no respondió de inmediato sobre si el liderazgo republicano respaldará oficialmente la iniciativa.