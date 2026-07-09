Messi sonríe en el regreso de la Argentina a su refugio de Kansas City

Las lágrimas de Lionel Messi tras la épica remontada ante Egipto dieron paso a una sonrisa este miércoles en la vuelta de Argentina a los entrenamientos en su búnker de Kansas City.

La campeona mundial comenzó a preparar su partido de cuartos de final del sábado ante Suiza con una sesión en la que Messi y el resto de titulares no saltaron al césped del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City.

En esta apacible ciudad del medio oeste de EE.UU., Argentina estuvo concentrada durante una primera fase del Mundial 2026 que navegó sin sobresaltos.

Las curvas para la albiceleste empezaron en Miami en los dieciseisavos de final ante Cabo Verde, a la que solo tumbó en la prórroga 3-0, y especialmente en los octavos el martes ante Egipto en Atlanta, donde prevaleció también por 3-2 después de ir perdiendo por dos goles hasta el minuto 79.

Messi, que fue clave en la resurrección con un gol y una asistencia, rompió en llanto al asegurar que su último Mundial todavía no ha terminado.

Un día después, la angustia había desaparecido del rostro de los futbolistas albicelestes en una jornada en la que los titulares realizaron ejercicios de recuperación.

En la práctica sobre el césped, bajo una temperatura superior a los 30 grados, únicamente participaron suplentes como es habitual el día después de un partido.

Messi, en chancletas, siguió relajadamente los ejercicios de sus compañeros sentado en un banco entre Rodrigo De Paul y Julián Álvarez.

El seleccionador, Lionel Scaloni, cuenta con el plantel al completo para enfrentar a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde Argentina debutó en el Mundial con un triunfo 3-0 ante Argelia gracias a un memorable triplete de Messi.