Messi y sus herederos se lucen en el Argentina-Jordania antes del duelo con Cabo Verde

Sus herederos saben ganar, pero él estuvo allí para asegurar el triunfo. Con un golazo de Lionel Messi, una ya clasificada Argentina venció 3-1 a Jordania con equipo alternativo y está lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31 y una pintura con balón detenido de Messi a los 80. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

El DT Lionel Scaloni optó por reservar a Messi en el primer tiempo y a gran parte de su once titular, y presentó en el Dallas Stadium un equipo alternativo, en el que solo el portero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Lautaro Martínez se mantuvieron respecto a la estructura habitual.

Argentina fue dueña absoluta del balón, y Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nico Paz, Giuliano Simeone y Marcos Senesi, además de los autores de los goles, avisaron que tienen equipo de sobra para defender su título.

Sin embargo, un descuido entre mediocampo y defensa permitió a los jordanos llegar con efectividad e inflar las redes del "Dibu".

- Dominio argentino -

El duelo inició con una Argentina absoluta propietaria del balón, y una Jordania completamente cerrada, tal vez soñando con obtener una despedida digna del primer Mundial de su historia.

El primer aviso de la albiceleste llegó a los seis minutos tras un pase filtrado que recibió Lo Celso, quien anotó pero en posición adelantada.

Sin embargo, su momento llegaría poco después a los 19, con un zurdazo de tiro libre que el mediocampista del Real Betis mandó directo al ángulo, que dejó congelado al portero Yazeed Abulaila. Lo Celso celebraba y besaba el escudo de Argentina en su camiseta, mientras Messi sonreía desde el banco de suplentes.

Con el ánimo arriba, los herederos de Messi se apoderaban del mediocampo, sobre todo a través de Leandro Paredes.

En tanto, Tagliafico se animaba y en una proyección por la izquierda sirvió para Lautaro Martínez, quien le pegó al palo. En el rebote, Senesi cabeceó y el portero Abulaila salvó magistralmente.

Pero, en la jugada, el mediocampista jordano Al Rashdan impactó con el pie en el rostro del hombre del Tottenham generando un penal que Lautaro Martínez cobró con frialdad.

El Toro marcaba su primer gol en una Copa del Mundo y, al celebrar, hacía el ademán de sacudirse la ropa, como quien se saca de encima la maldición de falta de goles.

- Sorpresa jordana -

Tras el descanso, los argentinos volvieron al campo de juego con más hambre de gol. Un pase de medio campo de Paredes llegó bien servido para Lautaro.

Este no consiguió disparar pero la centró para Lo Celso, quien otra vez anotó adelantado.

Lautaro siguió intentando y mandó un bombazo de fuera del área a los 53 minutos, estremeciendo el travesaño.

Eso sí, quien los estremecería inmediatamente después serían los jordanos. Una jugada construida a tres cuartos de campo terminó en un pase rasante de Eshan Haddad para un recién ingresado Mousa Al-Taamari. Este no dudó en mandar la bola al fondo del arco del "Dibu", acabando con su invicto.

Argentina empezó a equivocarse en la mitad del campo y le dio oxígeno al rival.

- Viene Messi -

En esas circunstancias, Scaloni cumplió la promesa de colocar a Messi unos minutos en la segunda mitad, y entró por Lautaro. El estadio enloqueció.

La Pulga ya emocionaba a la tribuna con un tiro libre a los 61 minutos que se fue por encima del arco.

Casi 20 minutos después, el Dallas Stadium se vendría abajo con otro disparo de pelota detenida de Messi, tras una falta.

Un zurdazo que hizo curva por un lado de la barrera y se fue a guardar dentro del arco jordano, dejó atónito al portero.

Jordania, que buscó un pleito digno, ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.

La Scaloneta, en tanto, cumplió con el trámite mundialista, termina líder e invicta del Grupo J y se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami.