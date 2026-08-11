Miembros de cártel mexicano intentaron comprar ametralladoras y lanzagranadas en República Checa, según EE.UU.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cuatro miembros de uno de los carteles de droga más poderosos de México de intentar comprar armas y municiones en República Checa, según un comunicado oficial.

Los cuatro presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con edades entre los 23 y 63 años, fueron detenidos en junio en ese país europeo, señalaron funcionarios del Departamento de Justicia.

El CJNG fue designado como "organización terrorista extranjera" por el gobierno de Trump en 2025 y está acusado de dirigir una red mundial dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.

Dos de los acusados fueron extraditados y comparecieron este lunes ante un tribunal en Tampa, en el estado de Florida.

Las extradiciones de los otros están pendientes.

A estas cuatro personas se les acusa de conspiración para la importación de droga, tráfico de armas de fuego y otros delitos que conllevan una pena máxima de cadena perpetua.

El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que los dos hombres presentados ante la justicia negociaron la venta de armas en República Checa "para cometer actos de violencia contra carteles rivales, civiles, fuerzas policiales y personal militar en México".

"Esas armas incluían distintos tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsadas por cohetes, lanzadores morteros, y la munición y pertrechos correspondientes", añadió la nota.

De acuerdo con el comunicado, a cambio de las armas "los acusados pagaron con fentanilo y metanfetamina importados a EE.UU. para su distribución".

EE.UU. anunció la semana pasada varios cargos contra altos miembros del CJNG y aumentó la recompensa por la captura de sus líderes a más de 100 millones de dólares.