Elecciones en Florida, Texas y California: los nuevos mapas electorales que se aplicará en las “midterm 2026”

Las elecciones de medio término de Estados Unidos del 3 de noviembre estarán atravesadas por la redistribución de distritos en estados clave. Florida y Texas aprobaron diseños que favorecen al Partido Republicano, mientras California incorporó un esquema que busca aumentar la representación del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.

¿Qué establecen los nuevos mapas electorales en Estados Unidos?

La redistribución modifica las fronteras utilizadas para elegir representantes y puede alterar las posibilidades de cada partido de obtener bancas.

y puede alterar las posibilidades de cada partido de obtener bancas. Aunque este procedimiento suele realizarse después del censo decenal, algunos estados impulsaron cambios durante el período intermedio para modificar el escenario de cara a los próximos comicios.

California podría incorporar cinco bancas demócratas extras, Texas podría incorporar cinco bancas republicanas y Florida cuatro bancas republicanas Mapa de CNN

Florida, Texas y California ocupan un lugar central en esta estrategia. Los gobiernos de Ron DeSantis, Greg Abbott y Gavin Newsom promovieron o respaldaron modificaciones con efectos diferentes sobre la distribución de escaños entre republicanos y demócratas.

Florida y Texas avanzaron con sus nuevos mapas electorales

En Florida, la Legislatura estatal aprobó en abril un nuevo mapa congresional respaldado por el gobernador Ron DeSantis. La propuesta apuntó a ampliar la presencia republicana en la delegación estatal, que actualmente cuenta con 20 representantes republicanos y ocho demócratas.

Según CNN, el diseño busca llevar esa relación a 24-4. Para alcanzar ese resultado, el nuevo esquema elimina cuatro distritos representados actualmente por demócratas y modifica zonas de Tampa, Orlando y sectores próximos a Fort Lauderdale. Este proceso generó cuestionamientos vinculados con el posible uso partidista de los límites distritales.

En Texas, la Corte Suprema de EE.UU. habilitó la aplicación del mapa aprobado previamente por la Legislatura y el gobernador Greg Abbott. Las proyecciones incluidas en la información de CNN estimaron que la nueva distribución podría aportar hasta cinco bancas adicionales al Partido Republicano.

En el mapa, Texas se divide en 38 distritos electorales, y cada uno elige a un representante en el Congreso de EE.UU. Los límites geográficos los fija el gobierno estatal y determinan qué comunidades votan juntas. Los cambios texanos alcanzaron áreas metropolitanas como Houston, Dallas y Austin.

La redistribución no funciona de la misma manera en todos los estados. En algunos casos, las legislaturas tienen amplias facultades para establecer los límites; en otros, intervienen comisiones independientes o se requieren modificaciones constitucionales y consultas populares. Por eso, las condiciones políticas y jurídicas varían según cada territorio.

California busca compensar el avance republicano

California tomó una dirección diferente. En noviembre de 2025, los votantes aprobaron la Proposición 50, promovida por el gobernador Gavin Newsom como respuesta a los cambios electorales impulsados en Texas.

El nuevo esquema tiene como objetivo favorecer al Partido Demócrata y podría transformar cinco distritos actualmente republicanos en bancas demócratas .

. Con esa configuración, la delegación californiana podría pasar de 43 demócratas y nueve republicanos a 48 demócratas y cuatro republicanos después de las elecciones de noviembre.

después de las elecciones de noviembre. El mecanismo aprobado en el Estado Dorado tiene carácter temporal y está previsto que permanezca vigente hasta 2030, cuando se realice un nuevo censo.

Así quedaría el nuevo mapa electoral de California Captura NBC

Qué se vota en las “midterm USA 2026″

Las elecciones de medio término se celebran cada dos años, en el punto intermedio del mandato presidencial. En este proceso estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, cuyos integrantes tienen períodos de dos años.

También se elegirán 35 de los 100 miembros del Senado. Los senadores cumplen mandatos de seis años y sus elecciones están distribuidas en distintos ciclos, por lo que la totalidad de la Cámara alta no se renueva en una misma elección.

Además, los votantes podrán encontrar en sus boletas cargos estatales y locales, como gobernadores, legisladores estatales y funcionarios judiciales, junto con referendos y otras iniciativas.

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El resultado determinará qué partido tendrá mayor capacidad para impulsar leyes y controlar la agenda legislativa durante los dos últimos años del mandato presidencial de Donald Trump.