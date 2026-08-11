Trump se mete con las vacunas: qué cambia para los chicos pequeños y cómo impacta en los requisitos escolares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que recomienda espaciar las vacunas infantiles y separar la vacuna triple viral (MMR) en tres aplicaciones distintas. La medida fue cuestionada por especialistas y organizaciones médicas, que advierten sobre el riesgo de retrasar la protección de los niños.

Los cambios en el esquema de vacunación para las familias de EE.UU.

El nuevo decreto presidencial promueve de forma directa la separación de las vacunas infantiles en múltiples visitas médicas. La directriz propone espaciar las citas médicas para evitar la aplicación simultánea de diversas dosis en los menores de edad.

Donald Trump impulsó la vacunación espaciada para menores de edad en Estados Unidos Freepik

De acuerdo con un reporte de AP, la medida exige que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) elabore un plan para ofrecer inmunizaciones individuales contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Los ciudadanos carecen actualmente de esta opción de inyecciones separadas en el territorio nacional.

El mandatario norteamericano justificó su decisión bajo la premisa de garantizar los derechos constitucionales y religiosos de los padres de familia. El presidente mantiene desde hace tiempo la teoría de que el volumen y la frecuencia de las vacunas tienen relación con el autismo.

Sin embargo, los pediatras advierten que la dispersión de las dosis eleva de forma severa el riesgo de contagios antes de completar el esquema de protección. La Asociación Americana de Pediatría sostiene que esta decisión genera temores innecesarios y confusión en los hogares.

El impacto de la medida en las exigencias y requisitos escolares

Los gobiernos estatales y locales conservan la autoridad exclusiva para exigir vacunas como requisito para el ingreso a los centros educativos. Según AP, el gobierno federal no tiene facultad constitucional para imponer o eliminar mandatos de salud en las escuelas.

No obstante, el decreto de la Casa Blanca aconseja a las administraciones estatales revisar sus leyes para alinearlas con este nuevo esquema. Los expertos en salud pública temen que las recomendaciones presidenciales aumenten las dudas de los padres sobre la seguridad de las inmunizaciones.

La Casa Blanca aconsejó a las autoridades escolares de cada localidad en Estados Unidos a que adapten sus leyes conforme a las disposiciones impulsadas por el presidente Donald Trump SAUL LOEB - AFP

Las tasas de inmunización en los jardines de infantes registran descensos constantes durante los últimos periodos lectivos. El porcentaje de alumnos con exenciones de salud alcanzó su nivel máximo histórico durante el ciclo escolar de dos mil veinticuatro a dos mil veinticinco.

Presiones federales para modificar el sistema de salud en EE.UU.

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., lidera una reestructuración profunda en los organismos de control de medicamentos e inmunizaciones. El funcionario disolvió un comité asesor de vacunas para reemplazar a sus integrantes por asesores con posturas mucho más restrictivas.

Según AP, la comunidad científica internacional reitera que decenas de investigaciones sólidas en varios países descartan cualquier vínculo entre las vacunas y el autismo. Los investigadores analizaron la salud de más de cinco millones de niños para garantizar la seguridad absoluta de las dosis actuales.

La designación de la nueva directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Erica Schwartz, añade tensión a este escenario político. La funcionaria enfrentará de forma inmediata la presión del ejecutivo para adecuar los estándares científicos a los deseos presidenciales.

Las decisiones judiciales anteriores frenaron los cambios que el Departamento de Salud intentó aplicar sobre las recomendaciones de vacunación. El experto en derecho de salud pública, Lawrence Gostin, señaló en ese marco que el presidente podría desplazar a la directora si ella no concuerda con las nuevas guías.