Adiós a la renovación automática del EAD: los cambios del Uscis vigentes desde octubre y que afectan el permiso de trabajo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) puso en vigor el 14 de octubre de 2026 la norma definitiva sobre las prórrogas automáticas del permiso de trabajo. La disposición busca reforzar las verificaciones de antecedentes y elegibilidad antes de conceder otro período de autorización laboral.

EAD: qué cambió desde octubre de 2026

Según la regla publicada en el Registro Federal, la versión definitiva adopta sin cambios la disposición provisional vigente desde el 30 de octubre de 2025. No establece una nueva fecha de corte para las solicitudes.

El Uscis debe aprobar la renovación para que continúe la autorización en los casos afectados Imagen ilustrativa generada con IA

Para las categorías alcanzadas, presentar una renovación desde aquella fecha ya no extiende automáticamente el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) durante un máximo de 540 días.

Permiso de trabajo: qué ocurre mientras se procesa la renovación

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ( Uscis , por sus siglas en inglés) debe aprobar la renovación para que continúe la autorización en los casos afectados. Un trámite pendiente, por sí solo, no permite seguir trabajando después del vencimiento.

, por sus siglas en inglés) para que continúe la autorización en los casos afectados. Un trámite pendiente, por sí solo, no permite seguir trabajando después del vencimiento. La norma no elimina la posibilidad de renovar ni modifica los requisitos básicos de elegibilidad. Cambia la continuidad del permiso durante la espera , lo que puede generar una interrupción laboral.

, lo que puede generar una interrupción laboral. El DHS reconoce posibles consecuencias económicas para empleados y empresas, aunque sostiene que debe comprobar nuevamente la elegibilidad antes de conceder otro período de autorización.

Prórrogas del EAD: quiénes conservan las excepciones

De acuerdo con el manual para empleadores del Uscis, las renovaciones presentadas correctamente antes del 30 de octubre de 2025 pueden conservar una extensión de hasta 540 días si cumplen las condiciones correspondientes.

La regla distingue a quienes dependen de la aprobación del EAD de quienes tienen autorización laboral derivada de su estatus migratorio Fotomontaje realizado con IA

Entre esos requisitos figuran haber solicitado la renovación antes del vencimiento del EAD, mantener el expediente pendiente y pertenecer a una categoría elegible . La prórroga no corresponde a todos los solicitantes.

. La prórroga no corresponde a todos los solicitantes. También subsisten extensiones previstas por ley o por avisos del Registro Federal, incluidas determinadas autorizaciones vinculadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Autorización laboral por estatus: una distinción importante

La regla distingue a quienes dependen de la aprobación del EAD de quienes tienen autorización laboral derivada de su estatus migratorio. No debe interpretarse que toda tarjeta vencida implica automáticamente la pérdida del derecho a trabajar.

En estos casos, corresponde diferenciar la vigencia del documento físico de la autorización subyacente y revisar las condiciones aplicables a cada categoría.

Para tener en cuenta

Para comprobar una posible prórroga, revisa la fecha de recepción de la renovación, la categoría del EAD y las condiciones del aviso de recibo. El manual del Uscis detalla los requisitos para acreditar una extensión válida ante el empleador. Si la solicitud se presentó desde el 30 de octubre de 2025, no debe darse por hecho que ese recibo prolonga el permiso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.