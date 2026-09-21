Confirman el criterio del Uscis para remitir casos de revocación de ciudadanía estadounidense

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó el 14 de septiembre una alerta de política que actualizó su Manual de Políticas sobre los criterios y procedimientos para remitir posibles casos de revocación de la naturalización. La guía aborda las situaciones en las que se sospecha que el estatus fue obtenido de forma ilegal o fraudulenta.

Cómo es el criterio del Uscis para remitir casos de revocación de ciudadanía

Históricamente, las demandas civiles de desnaturalización fueron poco frecuentes, pero aumentaron desde mayo de 2026.

En esta línea, una nueva actualización del Manual de Políticas del Uscis confirmada el 14 de septiembre definió los criterios y procedimientos para remitir casos de desnaturalización.

La desnaturalización sucede generalmente cuando una persona obtuvo la ciudadanía ilegalmente o mediante la tergiversación deliberada u ocultamiento de un hecho material Imagen creada con IA

La guía mantiene las dos causales generales para la revocación civil de la naturalización: que haya sido obtenida ilegalmente o conseguida mediante el ocultamiento de un hecho material o una tergiversación deliberada.

El documento también describe la carga de la prueba requerida, enumera ejemplos de decisiones y causales de remisión, y define las circunstancias bajo las cuales se priorizan los casos para remisión de revocación.

Entre las categorías que el Uscis establece como prioritarias para evaluar una posible remisión, figuran:

Personas que representan un peligro potencial para la seguridad nacional.

Casos flagrantes de seguridad pública.

Personas que participaron en tortura, crímenes de guerra, u otras violaciones de los derechos humanos.

u otras violaciones de los derechos humanos. Individuos que promovieron o fomentaron la empresa ilegal de bandas criminales, organizaciones criminales transnacionales, y cárteles de la droga.

La actualización también establece que, en cualquier petición o solicitud pendiente o presentada en el futuro asociada con un ciudadano estadounidense, el Uscis determinará si ese ciudadano obtuvo legalmente la ciudadanía.

Como la orientación entró en vigor de manera inmediata, el Uscis determinará si el peticionario obtuvo su ciudadanía de forma legal en cualquier solicitud pendiente o futura asociada a un ciudadano estadounidense.

Inicialmente, se fijó el 25 de septiembre como fecha límite para recibir comentarios del público, pero posteriormente la extendió hasta el 14 de octubre.

La agencia encargada de procesar los trámites migratorios remarcó que las circunstancias sustantivas de fondo por las cuales un ciudadano naturalizado queda sujeto a revocación se mantienen intactas. En su lugar, la guía aclara las directrices existentes sobre el proceso de remisión y revisión.

Cuándo puede avanzar Uscis con una desnaturalización

En su portal oficial, la agencia explica que obtener la naturalización ilegalmente significa simplemente que la persona no cumplía con los requisitos para ser naturalizada.

De este modo, cualquier requisito de elegibilidad que no se haya cumplido puede constituir la base para una acción de revocación de la naturalización de una persona. Esto incluye los puntos sobre residencia, presencia física, admisión legal, etc.

Por otro lado, una persona puede ser objeto de revocación de su naturalización si, de forma deliberada, tergiversó u ocultó un hecho o hechos relevantes en su petición de naturalización o en el examen posterior.

Para avanzar con la desnaturalización de una persona, Uscis se puede basar tanto en omisiones como en declaraciones falsas Imagen generada con IA

Asimismo, las declaraciones falsas pueden consistir en testimonios orales presentados durante la entrevista, información contenida en la solicitud del solicitante o en la documentación adjunta.

La agencia también contempla la revocación de la ciudadanía para alguien que se convierte en miembro de alguna organización que impida la naturalización según la sección 313 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) dentro de los cinco años posteriores a su naturalización.

El aumento de los casos de desnaturalización en EE.UU. bajo la administración Trump

A partir de junio de 2026, la administración Trump incrementó el número de demandas por desnaturalización mientras avanza con su campaña de deportaciones masivas.

De acuerdo con el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, el gobierno federal presentaba un promedio de menos de una demanda civil por desnaturalización al mes (o apenas 0,6). Sin embargo, en mayo de 2026 se presentaron al menos 15 demandas, y en la primera quincena de junio se avanzó con 18.

Entre 2008 y el 12 de junio de 2026, se identificaron 166 denuncias de revocación de la ciudadanía, de las cuales un gran número se basaron en condenas por delitos graves cometidos antes de la naturalización, así como la suplantación de identidad para obtenerla inicialmente.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Asimismo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) destacó el aumento como “el mayor esfuerzo de desnaturalización jamás realizado”.

En un comunicado publicado el 3 de agosto, anunció que presentó demandas de revocación de la nacionalidad en varios tribunales de distrito de EE.UU. contra 25 personas acusadas de delitos graves.

“Las denuncias presentadas hoy representan el mayor esfuerzo coordinado de revocación de la ciudadanía en la historia del Departamento, pero son solo el comienzo”, advirtió el entonces Fiscal General Interino de EE.UU., Todd Blanche.