Formulario migratorio entra en revisión: el perdón de Uscis que puede ser clave antes de obtener la residencia

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) puso en revisión uno de sus trámites migratorios de “perdón” por inadmisibilidad para quienes buscan regularizar su estatus en Estados Unidos. El propósito es solicitar comentarios públicos sobre la información que la agencia recopila mediante el Formulario I-601A.

El formulario I-601A entra en revisión administrativa

El Uscis anunció la revisión del expediente que corresponde al Formulario I-601A, Solicitud de Exención Provisional por Presencia Ilegal.

Según el portal oficial, algunos solicitantes de visas de inmigrante que son familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales pueden utilizar este “perdón”.

El Uscis inició el proceso de revisión del formulario que sirve a los migrantes para solicitar la exención de la causal de inadmisibilidad por presencia ilegal Imagen ilustrativa generada con IA

Quienes acumulen más de 180 días de presencia ilegal pueden quedar sujetos, al salir de EE.UU., a una prohibición de reingreso de tres años; si la presencia ilegal alcanza un año o más, la prohibición puede ser de diez años. Determinados solicitantes pueden pedir el I-601A antes de salir del país si cumplen los requisitos.

Es importante remarcar que la exención no entra en efecto hasta que la persona sale de EE.UU., va a su entrevista consular y el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) determina que, salvo por esa causal, es admisible y elegible para la visa.

La información que se recaba mediante el Formulario I-601A ayuda a que el Uscis verifique si el solicitante cumple con los criterios para acceder al proceso simplificado de exención y determine si califica para recibir el perdón provisional.

Este proceso está abierto, entre otros, a las personas elegibles para una visa de inmigrante que son familiares inmediatos; casos basados en el empleo; los seleccionados para el Programa de Visas de Diversidad (DV); y determinadas categorías de inmigrantes especiales.

Mediante el procedimiento, los solicitantes pueden pedir la exención antes de salir a su entrevista de visa de inmigrante.

El Uscis calcula que 63.000 personas presentan el Formulario I-601A para solicitar el perdón provisional cada año Imagen generada con IA

El impacto del formulario del “perdón” del Uscis en cifras

El informe de la agencia desglosa la carga operativa y financiera anual proyectada para este trámite:

Volumen anual de solicitantes: el Uscis calcula que 63.000 personas presentan el Formulario I-601A cada año.

el Uscis calcula que presentan el Formulario I-601A cada año. Tiempo dedicado al formulario: completar la solicitud requiere en promedio 1,3 horas por respuesta.

completar la solicitud requiere en promedio por respuesta. Requisito de datos biométricos: las 63.000 personas deben someterse adicionalmente a la toma de datos biométricos, proceso que representa 1,17 horas promedio por individuo.

las deben someterse adicionalmente a la toma de datos biométricos, proceso que representa promedio por individuo. Carga horaria total: el tiempo acumulado que el público invierte anualmente en este proceso asciende a 156.681 horas .

el tiempo acumulado que el público invierte anualmente en este proceso asciende a . Costo económico anual: el costo anual estimado para el público se estima en US$3.212.390 al año.

Con la presentación de estas cifras, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios espera obtener comentarios del público durante la revisión.

Cómo es la revisión antes de obtener la residencia

En cumplimiento de la Ley de Reducción de Papeleo de 1995 (PRA), la autoridad migratoria abrió un plazo de 60 días para que el público en general y otras agencias federales remitan sus observaciones y sugerencias.

Con este fin, se fijó como fecha límite el 13 de noviembre.

Las personas interesadas en enviar comentarios deben hacerlo mediante el sitio web oficial con el número de expediente e-Docket ID USCIS-2012-0003 y el código OMB 1615-0123.

Cómo pagar un formulario de Uscis

De acuerdo con la agencia, los comentarios deben redactarse en inglés o adjuntar una traducción formal a este idioma. La convocatoria insta a que los comentarios se enfoquen prioritariamente en cuatro aspectos:

Determinar si la recolección de información resulta necesaria para el desempeño adecuado de las funciones de la agencia y si posee utilidad práctica real.

y si posee utilidad práctica real. Evaluar la precisión de las estimaciones del tiempo y costo proyectados por Uscis mediante el análisis de la validez de la metodología y los supuestos empleados.

proyectados por Uscis mediante el análisis de la validez de la metodología y los supuestos empleados. Proponer opciones para elevar la calidad, utilidad y claridad de los datos recogidos.

de los datos recogidos. Recomendar vías para reducir la carga sobre los usuarios a través de la adopción de herramientas tecnológicas, sistemas automatizados o mecanismos de presentación electrónica.

Para atender dudas específicas vinculadas a esta notificación normativa, la División de Coordinación Reglamentaria dispuso el teléfono (240) 721-3000.