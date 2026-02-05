Denuncian que agentes del ICE dejan un macabro naipe en los autos de los migrantes detenidos en Colorado

Tras la denuncia de la organización sin fines de lucro Voces Unidas de las Montañas, legisladores de Colorado solicitaron una investigación federal por las tarjetas de advertencia que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejaron en vehículos de migrantes latinos.

Legisladores de Colorado piden investigación por cartas del ICE a migrantes

De acuerdo con Denver Post, varios legisladores de Colorado enviaron una carta el 3 de febrero de 2026 a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que se investigue el uso de las llamadas “tarjetas de la muerte” dejadas por agentes del ICE en autos de migrantes en el condado de Eagle durante enero.

Las cartas con el as de espadas fueron encontradas por familiares de migrantes detenidos, aunque no sabían qué significaban (Voces Unidas)

Durante un discurso del 29 de enero, el senador John Hickenlooper calificó estas cartas como “crueldad por crueldad”, especialmente después de que reportes señalaran que agentes en vehículos no identificados habrían detenido al menos a 10 migrantes mediante controles de tráfico simulados, quienes permanecen detenidos en instalaciones del ICE en Aurora.

“Es inaceptable y peligroso que fuerzas del orden federales utilicen este símbolo para intimidar a las comunidades latinas”, escribieron Hickenlooper y los representantes Diana DeGette, Joe Neguse, Jason Crow y Brittany Pettersen en la carta conjunta.

Los legisladores expresaron además su preocupación por acusaciones de que agentes del ICE usaron sirenas para hacerse pasar por autoridades locales, y advirtieron que estas prácticas socavan la confianza pública, plantean graves problemas de derechos civiles y están por debajo de los estándares profesionales esperados.

Por qué las llaman “cartas de la muerte” a las tarjetas que dejó el ICE en Colorado

La organización Voces Unidas de las Montañas informó en su sitio web que los agentes del ICE dejaron cartas del as de espadas —con marcas de la dependencia— dentro de autos abandonados cerca de Vail, luego de arrestar a los ocupantes, para que sus familiares pudieran encontrarlas.

Soldados estadounidenses recibieron cartas con el as de espadas para identificar a objetivos específicos como Saddam Hussein y su hijo Qusay (Departamento de Defensa de EE.UU.)

Según Denver Post, estas tarjetas son conocidas como “cartas de la muerte” por su similitud con las que fuerzas estadounidenses dejaban durante la guerra de Vietnam.

No obstante, las tarjetas encontradas en Colorado incluían la leyenda “ICE Denver field office”, junto con la dirección y teléfono del centro de detención de inmigrantes en Aurora.

De acuerdo con BBC, en 2003 se distribuyeron cartas similares entre soldados estadounidenses, con los rostros de personas consideradas “las más buscadas”, como Saddam Hussein y su hijo Qusay.

Qué dijo el ICE sobre las acusaciones de las tarjetas de la muerte

Tras difundirse las denuncias, el ICE no confirmó ni negó que sus agentes dejaran las cartas, pero informó que abrió una investigación interna y condenó la conducta atribuida a los uniformados, según CBS News.

La organización denunció que las cartas eran una forma de intimidación de los agentes del ICE (Voces Unidas)

Por su parte, Voces Unidas de las Montañas aseguró que los arrestos no formaron parte de redadas masivas, sino de detenciones selectivas en los condados de Summit, Eagle y Garfield, informó The Colorado Sun.

Impacto en comunidades migrantes de Colorado

Organizaciones defensoras de derechos civiles advirtieron que este tipo de acciones incrementa el miedo y la desconfianza entre las comunidades migrantes, lo que puede provocar que las personas eviten reportar delitos, no colaboren con autoridades locales o dejen de acceder a servicios básicos.

Señalaron que el uso de símbolos intimidatorios por parte de agentes federales tiene un efecto disuasivo grave y pidieron que se establezcan protocolos claros y supervisión independiente para evitar prácticas que vulneren los derechos humanos.