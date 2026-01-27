Advertencia a los migrantes: el símbolo dejado por el ICE en los autos de detenidos que alerta en Colorado

Una organización sin fines de lucro denunció que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejaría cartas intimidatorias en autos de migrantes latinos. A través de un comunicado, la agencia no desmintió la situación, pero asegura que ya está bajo investigación.

La marca del ICE: el símbolo dejado en los autos de extranjeros en Colorado

La organización Voces Unidas de las Montañas denunció la semana pasada que agentes del ICE dejaron cartas intimidatorias dentro de los vehículos de migrantes. Esto, luego de que se realizara una redada en la que nueve personas fueron detenidas, según informaron en su sitio web oficial.

Las cartas con el as de picas fueron encontradas por familiares de migrantes detenidos, aunque no sabían qué significaban (Voces Unidas)

El operativo se habría realizado en el condado de Eagle, donde los agentes usaron la carta del “as de picas”, la cual también es conocida como “la carta de la muerte”. El hallazgo fue notificado por familiares de los detenidos, quienes mostraron las cartas con la leyenda “ICE Denver Field Office” (Oficina de campo de Denver).

Los familiares de los detenidos por los agentes del ICE aseguraron que no sabían qué era lo que las cartas simbolizaban. Sin embargo, estas contenían un número telefónico (303-361-6612) y la dirección del centro de detención en el condado de Aurora, el cual se localiza en la calle Oakland, número 3130.

De acuerdo con la organización, el uso del “as de picas” no es fortuito, ya que se ha utilizado como una herramienta de intimidación desde la guerra de Vietnam y por grupos supremacistas, detalla War History.

“Estamos indignados por las acciones de ICE en el condado de Eagle”, afirmó Alex Sánchez, Presidente y Director Ejecutivo de Voces Unidas. Y agrega: “Dejar una tarjeta racista con amenazas de muerte tras atacar a trabajadores latinos es una intimidación deliberada que tiene sus raíces en una larga historia de violencia racial. Se trata de un abuso de poder que no tiene cabida en ninguna sociedad que se precie de valorar la dignidad humana”.

Qué dijo el ICE sobre las acusaciones

Luego de que se diera a conocer que agentes del ICE habrían usado cartas de intimidación, la agencia respondió a las acusaciones. Aunque no negó los hechos, aseguró que ya se investigaba lo sucedido y condenó la conducta de los agentes, señaló en un comunicado a CBS News.

La organización denunció que las cartas eran una forma de intimidación de los agentes del ICE (Voces Unidas)

“El ICE está investigando esta situación, pero condena rotundamente este tipo de acción y/o conducta de los agentes (...) La Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE llevará a cabo una investigación exhaustiva y tomará medidas apropiadas y rápidas”.

Voces Unidas ha señalado que, desde la semana pasada, el ICE habría realizado arrestos de forma selectiva en los condados de Summit, Eagle y Garfield. Aunque todo parece indicar que no se trata de redadas migratorias, sino que buscan a personas específicas, señaló The Colorado Sun.

As de espadas como símbolo de intimidación en EE.UU.

La carta del as de espadas, también conocida como as de picas, fue utilizada como forma de intimidación en diversas ocasiones. Durante la guerra de Vietnam se usó como herramienta de guerra psicológica, ya que los estadounidenses las dejaban sobre los cadáveres de los soldados vietnamitas, recordó la BBC.

Soldados estadounidenses recibieron cartas con el as de espadas para identificar a objetivos específicos como Saddam Hussein y su hijo Qusay (Departamento de Defensa de EE.UU.)

En el año 2003, estas cartas fueron distribuidas entre los soldados estadounidenses, aunque contenían los rostros de personas catalogadas como las “más buscadas”. A Saddam Hussein se le asignó el as de espadas y a su hijo Qusay, el as de tréboles.