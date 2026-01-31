Tras la Luna de Nieve: la fecha del eclipse total que teñirá el cielo de rojo antes del amanecer

La llamada Luna de Nieve podrá observarse en Estados Unidos en los próximos días y marcará el inicio del segundo mes de 2026. Sin embargo, este no será el único fenómeno astronómico destacado del año, ya que también se aproxima un eclipse total lunar, que coincidirá con la denominada luna de gusano.

Cuándo será el eclipse total lunar que se podrá ver en Estados Unidos

Además de la luna de nieve, algunas regiones de Estados Unidos podrán apreciar un eclipse total lunar durante la madrugada del 3 de marzo de 2026, un evento que podría teñir de rojo el cielo antes del amanecer, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Se llama luna de nieve a la primera luna llena de febrero (Unsplash)

El fenómeno será visible en ciudades como Chicago, donde alcanzará su punto máximo a las 5.33 hs, tiempo del Centro, y concluirá poco antes del amanecer, alrededor de las 6.20 hs. Durante un eclipse lunar total, la Luna atraviesa la sombra umbral de la Tierra, lo que provoca que su superficie se oscurezca gradualmente y adquiera un tono rojizo.

En ese mismo mes también se presentará la luna de gusano, asociada tradicionalmente con la llegada de la primavera. Más adelante, hacia finales de mayo, se espera la aparición de una luna azul, término que se utiliza cuando ocurren dos lunas llenas en un mismo mes calendario.

Qué es la Luna de Nieve y por qué se llama así

La luna de nieve, también conocida como luna fría, corresponde a la primera luna llena de febrero. Su nombre tiene origen en diversas tradiciones de pueblos indígenas de América del Norte y de Europa, según el Farmers’ Almanac, y está relacionado con la temporada de las nevadas más intensas del año.

La luna de nieve tiene otros nombres relacionados con animales (Unsplash)

Este fenómeno alcanzará su punto máximo el domingo 1° de febrero de 2026, a las 17.09 horas, tiempo del Este. Registros históricos señalan que en el siglo XVIII, el explorador Jonathan Carver documentó que este periodo era conocido como luna de nieve entre las comunidades del territorio que hoy corresponde a Dakota.

Además, distintas culturas le asignaron otros nombres vinculados al ciclo de la fauna. Los Cree la llamaban luna del águila, los Ojibwe luna del oso, y los Tlingit luna del oso negro, en referencia al nacimiento de las crías durante el invierno. También se le conoce como luna hambrienta o luna huesuda, denominaciones usadas por la tribu Cherokee debido a la escasez de alimentos en esta época del año.

Calendario lunar de febrero de 2026

Febrero de 2026 comenzará con luna llena el día 1°, tras lo cual iniciará la fase menguante. De acuerdo con The Sky Live, el calendario lunar del mes quedará de la siguiente manera:

A la luna de nieve también se le conoce como luna fría (Unsplash)

Luna llena (Luna de Nieve): 1° de febrero

1° de febrero Luna menguante: del 2 al 9 de febrero

del 2 al 9 de febrero Cuarto menguante: del 10 al 16 de febrero

del 10 al 16 de febrero Luna nueva y eclipse solar: 17 de febrero

17 de febrero Luna creciente: del 18 al 23 de febrero

del 18 al 23 de febrero Cuarto creciente: del 24 al 28 de febrero

Estos eventos forman parte de un calendario astronómico activo durante 2026 y ofrecerán varias oportunidades para observar el cielo nocturno en Estados Unidos.