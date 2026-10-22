Deportaciones masivas: el DHS ofrece hasta US$3000 para inmigrantes menores que salgan voluntariamente de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) habría ampliado su programa de autodeportación y ofrecería hasta 3000 dólares a menores inmigrantes no acompañados para que abandonen Estados Unidos. La iniciativa, que también contempla el pago del viaje, abrió un nuevo frente de discusión por la forma en que las autoridades presentan la propuesta a niños que comparecen ante tribunales.

Qué se sabe sobre el programa del DHS para menores no acompañados

Hasta ahora, el incentivo económico para menores se había anunciado con un monto de US$2500. La nueva oferta eleva esa cifra en US$500 y, según abogados que representan a inmigrantes, comenzó a plantearse a niños de entre cinco y 14 años que tienen procesos judiciales abiertos.

“Toda persona que busque autodeportarse y recibir estos US$3000 tiene que hacerlo a través del programa de CBP Home, excepto los niños”, dijo Isaroa Velázquez, abogada de inmigración, a Univision.

“Los niños tienen el privilegio, por decir así, de poder recibir este monto a través de un proceso judicial con la fiscalía”, explicó.

Autodeportaciones del DHS: denuncian casos de menores sin abogados

Las organizaciones Acacia Center for Justice y Amica Center for Immigrant Rights advirtieron que la oferta puede comprometer el derecho de los niños a solicitar asilo u otras formas de protección humanitaria.

Sus representantes sostuvieron que algunos menores deben evaluar la propuesta sin asistencia jurídica y sin comprender plenamente las consecuencias de abandonar sus expedientes.

Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia Center for Justice, señaló que su organización recibió reportes de abogados y observadores judiciales sobre casos en distintas partes de EE.UU.

Según esas actas, algunos jueces presentan el incentivo como una oportunidad que debe aceptarse durante la misma audiencia, sin un período suficiente para consultar con un abogado o analizar otras alternativas.

La iniciativa se ha extendido recientemente a menores de edad no acompañados involucrados en procesos ante los tribunales de inmigración, donde jueces y fiscales presentan la oferta de manera directa Imagen ilustrativa generada con IA

“Consideramos que esto forma parte de un patrón más amplio de intentos por coaccionar y acosar a los niños, intensificando la presión sobre ellos para que abandonen sus casos”, dijo Aber a Bloomberg Law.

Michael Lukens, director ejecutivo de Amica Center for Immigrant Rights, también informó sobre ofertas comunicadas por abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para los defensores, el problema no se limita al dinero, sino que incluye las condiciones en las que se toma una decisión que puede determinar el futuro migratorio de un menor.

“No creo que nadie deba sentirse cómodo con esta situación en la que a un niño se le niega un juicio justo porque se le dice que debe acogerse a la salida voluntaria y que debe recibir una compensación económica por ello”, dijo Lukens a Bloomberg Law.

Qué incluye el programa de autodeportación para menores del DHS

La aplicación CBP Home permite a los inmigrantes adultos comunicar su intención de salir voluntariamente de EE.UU.

El esquema contempla un incentivo de US$3000, pasajes gratuitos, asistencia para gestionar documentos de viaje y la exención de ciertas multas civiles relacionadas con la permanencia irregular o con órdenes migratorias anteriores.

Diversas organizaciones legales y de defensa señalaron que estos niños, a menudo sin representación legal, enfrentan una presión intensa para tomar una decisión trascendental Imagen ilustrativa generada con IA

El procedimiento también prevé que, mientras se organiza la partida y se realizan las verificaciones correspondientes, la persona pueda quedar temporalmente fuera de las prioridades de detención del ICE.

Para quienes viajan por vía aérea o marítima, la salida puede verificarse mediante los registros de las compañías de transporte. En los cruces terrestres, se requiere confirmar el abandono del territorio mediante la aplicación.

Sin embargo, aceptar la salida voluntaria puede tener consecuencias legales. Cuando existe una solicitud de asilo pendiente, abandonar el país norteamericano puede generar la presunción de que el pedido fue desistido.

En los casos judiciales, la salida también puede dar lugar a que el gobierno solicite el cierre del expediente. Estas consecuencias causan preocupación en los abogados, que señalan que el programa ahora se extendió a menores no acompañados.

La controversia se suma a las preocupaciones por la reducción del financiamiento federal destinado a la asistencia jurídica de menores inmigrantes. Aunque las personas que enfrentan procesos de expulsión deben recibir información sobre opciones de representación legal de bajo costo, los defensores consideran que ese recurso no reemplaza la asistencia efectiva durante una audiencia.

“Lamentablemente, la mayoría de estos niños en estos momentos se están presentando a la corte sin representación”, dijo Velázquez.

Ante esta situación, la abogada recomienda que los familiares y patrocinadores de menores consulten con profesionales especializados antes de aceptar una salida voluntaria.