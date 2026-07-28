Repatriación voluntaria para migrantes con TPS en 2026: cómo acceder a un cheque de US$2600 y un vuelo gratis

Las personas que pierdan el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), no cuenten con otra categoría migratoria y quieran repatriarse voluntariamente desde Estados Unidos pueden acceder a un incentivo de 2600 dólares otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El acuerdo incluye el traslado gratuito al país de destino y asistencia para obtener los documentos necesarios, según informó el gobierno norteamericano. El pago se entrega después de confirmar la llegada.

Quiénes califican para la salida voluntaria con CBP Home

El organismo explica que el programa está dirigido a personas sin antecedentes penales que se encuentren en situación migratoria irregular y superen una revisión de las autoridades. Quienes tengan un proceso abierto ante una corte de inmigración también pueden participar. En esos casos, el DHS presentará una moción para cerrar el expediente, aunque recomienda consultar con un abogado antes de informar la decisión de salir del país norteamericano.

El programa está dirigido a migrantes irregulares sin antecedentes penales que superen los controles oficiales Fotomontaje realizado con IA

Una deportación previa, una orden de remoción o una decisión final pendiente de ejecución tampoco impiden presentar la solicitud. La partida generalmente representa el cumplimiento de la medida vigente.

Cómo solicitar los US$2600 y el traslado gratuito en CBP Home

El procedimiento comienza en la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), disponible para dispositivos iOS y Android. La plataforma funciona en 11 idiomas: francés, inglés, criollo haitiano, español, tagalo, portugués de Brasil, chino simplificado, hindi, árabe, urdu y pastún. El registro comprende los siguientes pasos:

Descargar CBP Home y seleccionar uno de los idiomas disponibles.

Ingresar nombre, segundo nombre, apellido, fecha de nacimiento y país de ciudadanía.

Proporcionar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono.

Tomar una fotografía actual, clara, bien iluminada y únicamente del rostro.

Incorporar a los familiares que harán el viaje.

Revisar los datos y enviar la solicitud.

Cada integrante del grupo familiar debe quedar registrado para recibir asistencia, incluidos los menores. Los menores pueden agregarse después de que el adulto responsable complete su propio registro y utilice la misma dirección de correo electrónico para vincularlos.

Los menores pueden viajar con sus padres o tutores legales si superan las verificaciones de identidad y situación migratoria. Cuando uno de los responsables legales no participe, será necesaria una autorización notarial firmada por esa persona.

Cómo coordina el DHS el viaje gratuito fuera de Estados Unidos

El viaje se programa, de manera estimada, dentro de los 21 días posteriores a la aprobación. Los solicitantes deben proporcionar datos de contacto correctos y responder las comunicaciones del programa para coordinar el itinerario.

La asistencia puede cubrir el transporte hasta el aeropuerto por medio de organizaciones autorizadas. También contempla la organización del recorrido de hijos u otros familiares incluidos en el pedido.

Cada participante puede llevar dos valijas despachadas de hasta 50 libras (22,7 kilogramos) cada una y un equipaje de mano. Las pertenencias adicionales deberán enviarse por otra vía, dejarse al cuidado de un tercero o descartarse antes del embarque. La modalidad de cobro depende de las normas del país de destino y no requiere una cuenta bancaria. En la mayoría de los casos, el participante recibe el dinero en su nación de origen.

Cómo confirmar la salida de Estados Unidos en CBP Home

La CBP registra automáticamente las partidas por aire o mar . Los viajeros también pueden informarlas mediante la aplicación para obtener una constancia digital , aunque ese paso no es obligatorio cuando utilizan esos medios de transporte.

. Los viajeros también pueden informarlas mediante la aplicación para obtener una , aunque ese paso no es obligatorio cuando utilizan esos medios de transporte. Quienes salgan por tierra, ya sea en auto, autobús o a pie, deben abrir CBP Home después de abandonar el territorio estadounidense . La persona deberá encontrarse al menos a tres millas (4,8 kilómetros) de la frontera, activar la ubicación del teléfono, enviar otra fotografía e ingresar los datos del viaje.

. La persona deberá encontrarse al menos a tres millas (4,8 kilómetros) de la frontera, activar la ubicación del teléfono, enviar otra fotografía e ingresar los datos del viaje. La constancia queda disponible en las secciones “Historial de viajes” o “Ver mi salida”. El programa también condona las multas civiles vinculadas con el incumplimiento de una orden final de remoción o una disposición de partida voluntaria.

o una disposición de partida voluntaria. Después de presentar la intención de salir y superar la revisión, el participante pasa a tener una prioridad reducida para acciones de arresto, detención o remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esa consideración se mantiene hasta la fecha prevista para el viaje.

La iniciativa no concede visas rápidas, permisos especiales ni cobertura para futuros trámites migratorios Fotomontaje realizado con IA

Qué pasa con el asilo y las órdenes de deportación al usar CBP Home

La salida de una persona con una solicitud de asilo pendiente generalmente se considera un abandono del trámite. Por ese motivo, el DHS recomienda obtener orientación legal antes de registrar la decisión en CBP Home.

El uso de la plataforma tampoco constituye el retiro de una solicitud de admisión ni equivale a la partida voluntaria prevista en la legislación federal. Cuando existe una orden final, el regreso suele representar una autoremoción y la ejecución de esa medida.

La iniciativa no concede visas aceleradas, permisos especiales ni ayuda para cubrir futuras tarifas migratorias. Actualmente tampoco establece una fecha límite para presentar la solicitud.

Las personas que no reúnan los requisitos pueden pedir asistencia a la embajada o al consulado de su país. Los representantes de CBP Home pueden comunicarse por teléfono o correo electrónico, pero nunca solicitan información bancaria, datos del Seguro Social, contraseñas ni el apellido de soltera de la madre. Las consultas se reciben en CBPHome@cbp.dhs.gov.