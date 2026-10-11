Buenas noticias para los inmigrantes: confirman que no habrá agentes del ICE el día de las midterm 2026

El gobierno de Donald Trump confirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no planea desplegar agentes para vigilar las urnas durante las midterm 2026 del 3 de noviembre. Sin embargo, el gobierno no descartó por completo la presencia de oficiales de la agencia en los centros de votación, ya que podrían intervenir ante amenazas concretas a la seguridad pública o para ejecutar determinadas órdenes de arresto.

Qué confirmó el DHS sobre los agentes del ICE en las midterm 2026

Según informó Associated Press, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aseguró que no prepara operaciones migratorias dirigidas en los establecimientos electorales.

El anuncio ratificó una posición que el gobierno federal expresó meses atrás. De acuerdo con Reuters, la funcionaria del DHS Heather Honey aseguró el 25 de febrero que las versiones sobre una presencia del ICE en los centros electorales eran falsas.

Posteriormente, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, ofreció más detalles sobre las circunstancias excepcionales. En una entrevista con CNN del 18 de septiembre, afirmó: “No estaremos en los centros de votación salvo que exista una amenaza que requiera nuestra presencia”.

La explicación del funcionario estableció los dos casos en los que el DHS no descarta la presencia de agentes del ICE: una intervención ante un peligro para la seguridad pública o la ejecución de una orden de arresto contra una persona específica.

Elecciones sin el ICE: qué dice la ley sobre la presencia de agentes armados

La legislación federal contempla restricciones para el despliegue de personal armado en los establecimientos electorales. Una norma vigente desde la Guerra Civil estadounidense prohíbe la presencia de tropas u hombres armados, salvo cuando resulte necesario repeler a enemigos armados de EE.UU.

El abogado David Becker, exintegrante del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y responsable del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral, sostuvo ante Associated Press que el ingreso de personas armadas a los lugares de votación podría desencadenar acciones judiciales inmediatas.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, explicó que los agentes del ICE solo acudirían a los establecimientos electorales ante circunstancias específicas Dhs.gov

Por su parte, Jonathan Diaz, director de defensa del voto y alianzas de Campaign Legal Center, cuestionó incluso las excepciones que mencionó Mullin. El especialista argumentó que la legislación no contempla permisos especiales para realizar tareas policiales habituales dentro de esos establecimientos.

La demanda contra el despliegue del ICE durante las elecciones 2026

El 7 de octubre, Common Cause anunció una ampliación de la demanda presentada contra la administración Trump. La nueva versión incorporó otros argumentos legales, demandantes y acusados.

El condado de Hennepin, Minnesota, se sumó a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver, Colorado.

Los demandantes incorporaron un reclamo basado en la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a las personas durante los procesos electorales.

Las organizaciones solicitaron a la justicia que haga cumplir las protecciones federales contra la intervención de agentes armados.

Por qué los votantes latinos temen la presencia del ICE en las elecciones

Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, sostuvo que incluso una aparición aislada del ICE podría generar temor entre los votantes.

En declaraciones recogidas por Associated Press, señaló que la presencia de estos agentes dentro o alrededor de los centros electorales podría disuadir a integrantes de su comunidad de acudir a las urnas.

LULAC, Common Cause y UnidosUS ampliaron el 7 de octubre su demanda contra la presencia de agentes federales armados durante las elecciones Magnific

El dirigente también advirtió sobre la velocidad con la que una noticia acerca de un operativo puede difundirse a través de las redes sociales. A su juicio, un incidente en un establecimiento podría influir en la decisión de ciudadanos de otras localidades.

Elecciones 2026: EE.UU. investiga el voto de extranjeros

La discusión sobre la presencia de oficiales migratorios también se relaciona con las investigaciones del ICE sobre el presunto voto de personas sin ciudadanía.

Durante su entrevista con CNN, Mullin afirmó que el DHS tenía 1620 investigaciones abiertas y había efectuado más de 151 arrestos por presuntas infracciones vinculadas con la participación electoral de personas sin ciudadanía estadounidense.

Organizaciones preparan medidas de protección para las midterm 2026

Thu Nguyen, directora de OCA-Asian Pacific American Advocates, explicó a Associated Press que su organización recluta observadores para supervisar el proceso electoral.

Algunos integrantes, pese a ser ciudadanos norteamericanos, manifestaron temor por antecedentes de detenciones de estadounidenses o por sus vínculos familiares con personas sin estatus legal.

Otra iniciativa es VoteSafe, un programa impulsado por una coalición no partidista de organizaciones críticas de la administración Trump. Su objetivo es reforzar la confianza de los votantes en comunidades con una importante presencia de minorías.

El programa prevé actividades en Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio, cuatro estados con contiendas competitivas por el Senado estadounidense.

La propuesta contempla la participación de referentes comunitarios para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y reducir el temor a encontrarse con agentes armados.