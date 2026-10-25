DHS: “Solicitantes de asilo y de programas humanitarios podrían experimentar interrupciones temporales en su permiso de trabajo”

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) hizo oficial el reglamento final que elimina las extensiones automáticas de los documentos de autorización de empleo. La medida impacta en miles de solicitantes de asilo y beneficiarios de programas humanitarios en todo Estados Unidos.

Lo que dice el DHS sobre el impacto en solicitantes de asilo y programas humanitarios

En el documento que figura en el Registro Federal, el DHS reconoció que “algunos solicitantes de asilo y de otros programas humanitarios podrían experimentar interrupciones temporales en su autorización laboral”.

La regla anterior permitía una extensión automática de hasta 540 del permiso de trabajo Fotomontaje editado con IA

La entidad estatal admitió de forma textual que la norma genera “el riesgo de que algunos solicitantes sufran una interrupción temporal en la validez de su autorización de empleo o de su documento”.

Asimismo, el departamento explicó que “los beneficios de integridad del programa, seguridad pública y seguridad nacional de eliminar las extensiones automáticas superan los riesgos de posibles interrupciones temporales”.

Fundamentos de la afirmación del DHS y el contenido de la nueva regla

La afirmación del gobierno federal surge tras la entrada en vigor de la norma final que deroga la extensión automática de hasta 540 días para los permisos de trabajo. La regulación exige la finalización completa de las verificaciones de antecedentes y el análisis de elegibilidad antes de otorgar una nueva renovación documental.

Bajo la normativa previa, los extranjeros que presentaban la solicitud de renovación Formulario I-765 obtenían una prórroga automática de su permiso mientras el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) procesaba el caso.

La regla actual elimina ese mecanismo para las categorías alcanzadas por la normativa y las solicitudes presentadas a partir del 30 de octubre de 2025, con excepciones previstas por ley o en determinadas notificaciones vinculadas al TPS.

El DHS argumenta que otorgar extensiones automáticas sin completar las revisiones de seguridad previas crea una vulnerabilidad en el sistema migratorio Captura de univision

El DHS argumenta que otorgar extensiones automáticas sin completar las revisiones de seguridad previas crea una vulnerabilidad en el sistema migratorio. Por esta razón, el Ejecutivo federal priorizó la verificación exhaustiva de antecedentes para proteger la seguridad pública sobre la continuidad ininterrumpida del empleo.

Las autoridades indicaron que el trámite de renovación requiere evaluar cualquier nueva información desfavorable que haya surgido desde la concesión inicial de la protección. De este modo, la renovación del permiso de trabajo depende de la aprobación formal por parte del Uscis.

El reglamento y las medidas a tener en cuenta del Uscis

El reglamento final reafirma sin cambios la regla interina emitida a fines de 2025 tras la revisión de más de 600 comentarios públicos. Las autoridades mantuvieron la extensión automática de hasta 540 días únicamente para las solicitudes de renovación ingresadas antes del 30 de octubre de 2025.

Las personas con estatus aprobado de asilo o refugio conservan su autorización laboral vinculada a su condición legal independientemente de la fecha impresa en la tarjeta. En cambio, los solicitantes de asilo con trámite pendiente categoría C08 deben contar con la aprobación oficial para mantener la validez de su credencial.

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Para mitigar el riesgo de lapsos en el trabajo, el DHS aconseja a los solicitantes presentar la renovación con la mayor anticipación posible dentro de los plazos permitidos. Asimismo, el Uscis anticipa una disminución general en el volumen de solicitudes que liberará recursos para acelerar el procesamiento de las renovaciones.