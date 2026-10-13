El Uscis rechazará solicitudes de TPS y permisos de trabajo desde el 16 de octubre si no se paga la nueva tarifa
Los formularios enviados con importes incorrectos podrán ser devueltos sin procesar, lo que impedirá que el solicitante obtenga una fecha oficial de recepción
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Los inmigrantes que necesiten renovar su estatus migratorio o solicitar una autorización de empleo en Estados Unidos deberán tener en cuenta las nuevas tarifas establecidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Desde el 16 de octubre, la agencia aplicará una actualización de tarifas para el año fiscal 2027 y rechazará los expedientes que no incluyan el pago correspondiente.
Qué cambia para las solicitudes de TPS y los permisos de trabajo
Uno de los procedimientos alcanzados por la actualización es la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que se presenta mediante el formulario I-821. De acuerdo con la información oficial, su tarifa pasará de US$510 a US$520 a partir de la fecha establecida.
También aumentará el costo del formulario I-765 para quienes soliciten por primera vez un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) asociado al TPS, al asilo o a un permiso inicial de parole. En estas categorías, el importe subirá de US$560 a US$570.
Sin embargo, no todas las autorizaciones de empleo aumentan. La renovación o extensión del EAD para beneficiarios del TPS conservará su costo de US$280, mientras que la tarifa correspondiente a la renovación o extensión para solicitantes de asilo continuará en US$275.
La modificación responde al ajuste por inflación previsto en la ley H.R.1. Según los datos utilizados para calcular los nuevos importes, el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) registró una variación del 3,36% entre julio de 2025 y julio de 2026.
El Uscis informó que no habrá excepciones ni un período de gracia para quienes presenten solicitudes con pagos incompletos o incorrectos. La devolución del expediente también puede afectar los plazos del trámite, porque la presentación rechazada no recibirá una fecha oficial de recepción.
Cuáles son los otros trámites migratorios que aumentarán en octubre
La actualización también contempla un aumento de la tarifa de parole migratorio establecida por la ley H.R. 1, que pasará de US$1020 a US$1050. Este importe no corresponde a todas las solicitudes presentadas mediante el formulario I-131.
Otro de los importes que se modificarán es la cuota anual para las solicitudes de asilo pendientes, correspondiente al formulario I-589. El pago pasará de US$102 a US$105, de acuerdo con la nueva estructura de costos para el año fiscal 2027.
Estos ajustes no significan que todos los trámites migratorios serán más caros. Algunas tarifas permanecerán sin cambios debido a las reglas de cálculo previstas por la legislación o porque determinadas categorías están excluidas del mecanismo de actualización anual.
Las tarifas del Uscis que no aumentan en octubre
Entre los trámites cuyas tarifas permanecerán sin cambios se encuentran los siguientes:
- La solicitud inicial de asilo, cuyo importe seguirá en US$100.
- La petición I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés), destinada a una categoría específica de menores que reúnen los requisitos migratorios correspondientes: US$250.
- La tarifa migratoria de US$24 correspondiente al formulario I-94 permanecerá sin cambios. En los pasos fronterizos terrestres, el costo total seguirá en US$30, debido a un cargo adicional de US$6.
En estos casos, el resultado se explica por las reglas de redondeo aplicables al ajuste inflacionario, que impiden que ciertos importes alcancen el siguiente valor tarifario.
La renovación o extensión del permiso de trabajo para solicitantes de asilo constituye otra excepción. Su costo se mantendrá en US$275 porque la ley H.R.1 excluye este trámite específico del ajuste anual por inflación.
Cómo evitar el rechazo de una solicitud migratoria desde octubre
La fecha que determinará qué tarifa debe abonarse será la del matasellos postal del sobre. Por lo tanto, los paquetes enviados el 16 de octubre o después deberán incluir los importes actualizados, aunque el solicitante haya preparado la documentación con anterioridad.
Si el Uscis devuelve un expediente por un pago incorrecto, la presentación no contará con una fecha oficial de recepción. El interesado deberá corregir el importe y volver a enviar la solicitud, lo que puede retrasar el inicio del procedimiento migratorio.
Para evitar inconvenientes, se recomienda verificar el costo correspondiente al formulario y a la categoría migratoria antes de enviar la documentación. Antes del envío, se debe comprobar que el importe abonado coincida con la tarifa vigente.
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