Noticias del Uscis: confirman actualización de la green card por asilo y ahora el trámite tarda más de 500 días

Las personas a quienes se les concedió asilo en Estados Unidos pueden solicitar la residencia permanente después de cumplir el requisito de presencia física establecido por la normativa migratoria. Para iniciar este proceso deben presentar el formulario I-485, acompañado de las pruebas que acrediten su elegibilidad.

Cuánto puede demorar el trámite de la residencia permanente de un asilado

Según los datos históricos de procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) recopilados hasta el 31 de julio del año en curso, la mediana nacional para este trámite alcanzó los 19,7 meses.

El período equivale a aproximadamente 590 días y superó el promedio de 10.3 alcanzado el año pasado.

El trámite de la green card por asilo (formulario I-485) registra una mediana de procesamiento de 19.7 meses en el Año Fiscal 2026 Fotomontaje editado con IA

El comportamiento de los últimos años mostró variaciones relevantes:

En 2021 , la mediana era de 12.9 meses

, la mediana era de En 2022 , llegó a 22.6 meses

, llegó a En 2023 , la mediana fue de 22.9 meses

, la mediana fue de En 2024, llegó a 13.4 meses

Las cifras corresponden a los registros históricos utilizados por la agencia para informar sobre la duración de los procesos.

¿El año de presencia física es un requisito para la green card?

El solicitante debe haber permanecido físicamente en EE.UU. durante al menos un año después de recibir el asilo. La agencia evalúa este requisito cuando toma una decisión sobre el formulario I-485, no necesariamente en la fecha en que el trámite fue iniciado.

Sin embargo, el organismo recomienda en su sitio web esperar hasta completar ese año antes de presentar el ajuste de estatus. Enviar el trámite antes de cumplir el período requerido puede derivar en una Solicitud de Evidencia y agregar tiempo al proceso.

Además, la persona debe encontrarse físicamente en EE.UU. al presentar el I-485 y mantener las condiciones que dieron lugar a su estatus. La concesión de asilo no debe ser cancelada o revocada y el interesado no debe establecerse de manera permanente en otro país.

El proceso también contempla requisitos relacionados con la admisibilidad. Si existe una causal que impida la admisión, puede ser necesario solicitar una exención mediante el formulario I-602. El Uscis también debe determinar que corresponde conceder el beneficio de manera discrecional.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Documentos necesarios para solicitar la residencia en Estados Unidos

El paquete de ajuste debe incluir el formulario I-485 en la edición vigente y aceptada por el Uscis, junto con la prueba de que se concedió el asilo. Esta evidencia puede incluir la carta de aprobación, una orden emitida por un juez de inmigración o el formulario I-94 que permita demostrar la fecha correspondiente.

También se debe acreditar el período de presencia física requerido y presentar documentación de identidad. Entre los permitidos pueden encontrarse:

Identificación emitida por una autoridad gubernamental

Certificado de nacimiento cuando esté disponible

Fotografías recientes con formato de pasaporte

El expediente debe incorporar además el formulario I-693, correspondiente al examen médico y al registro de vacunación, realizado por un profesional autorizado. El interesado debe pagar la tarifa correspondiente o, si reúne los requisitos, presentar una solicitud de exención mediante el I-912.

El organismo publicó el 18 de septiembre una nueva edición del I-485 relacionada con las disposiciones sobre carga pública. Las solicitudes presentadas con versiones anteriores pueden ser rechazadas. Para determinados solicitantes también permanece disponible la presentación electrónica, que permite cargar documentos digitalmente.

Los tiempos de procesamiento del formulario I-485 aumentaron durante el año fiscal 2026 Facebook Uscis

Trabajo y viajes mientras el I-485 permanece pendiente

Los asilados cuentan con autorización para trabajar desde el momento en que se les concede el estatus. El formulario I-94 puede utilizarse como evidencia de autorización laboral y no existe una obligación general de presentar una tarjeta EAD para demostrar ese derecho.

La situación es diferente cuando se trata de salir fuera de EE.UU. Una persona con un I-485 pendiente que necesite salir de ese país debe solicitar previamente un Documento de Viaje para Refugiados mediante el formulario I-131.

El Uscis indica en su sitio web que el I-131 debe enviarse por separado y no dentro del mismo sobre utilizado para presentar el I-485. Si la solicitud de viaje se presenta después del ajuste de estatus, debe incluirse una copia del aviso de recibo I-797 que confirme que el trámite de residencia permanece pendiente.