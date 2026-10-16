El ICE lo detuvo y lo liberó, pero no le devolvió su permiso de trabajo: “Ahora me cuesta mantener a mi familia”
Vladimir Izmailov, un solicitante de asilo ruso, denunció que la agencia migratoria retiene sus documentos laborales y hasta el anillo de bodas; presentó una demanda colectiva junto a otras seis personas
- 4 minutos de lectura'
Un solicitante de asilo ruso que permaneció meses detenido fue puesto en libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero la agencia se negó a devolverle su permiso de trabajo y otros bienes. Sin los documentos que acreditan su autorización laboral, enfrenta dificultades para conseguir empleo y pagar el alquiler de la vivienda que comparte con su esposa y sus dos hijos. Ahora participa de una demanda colectiva federal que reclama la devolución de sus pertenencias.
El migrante liberado por el ICE que denuncia la retención de su permiso de trabajo
El migrante ruso, identificado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois como Vladimir Izmailov, denunció que el ICE todavía no le devolvió los documentos y otras pertenencias que le confiscó durante la detención, pese a que transcurrieron más de cinco meses.
Como consecuencia, se vio obligado a pedir dinero prestado para pagar el alquiler de su casa, donde vive con su esposa e hijos, según informó la ACLU en un comunicado. Además, no puede conducir sin su licencia y no tiene recursos para costear la reposición de sus documentos.
“La negativa del ICE a devolverme mis pertenencias empeoró aún más una experiencia ya de por sí horrible. ICE me detuvo en condiciones terribles, sin la alimentación ni la atención médica adecuadas durante meses”, detalló Izmailov sobre su permanencia en un centro de detención.
En esa línea, se refirió a las dificultades que enfrenta actualmente por la falta de su permiso de trabajo. “Ahora me cuesta mucho mantener a mi familia porque el ICE todavía tiene mis documentos que demuestran que estoy autorizado a trabajar. Incluso conservan mi anillo de bodas, que tiene un gran valor sentimental para mí y es irremplazable”, añadió.
La demanda contra el ICE por la retención de objetos y documentos personales
El caso de Izmailov es ahora el centro de una demanda federal contra la agencia en la que participan otros seis denunciantes que estuvieron bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes y que posteriormente fueron puestos en libertad.
La querella judicial fue radicada bajo el nombre Gonzalez v. Department of Homeland Security en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Según la denuncia, el ICE se niega sistemáticamente a devolver los bienes confiscados a las personas que detiene y luego libera. Entre los objetos mencionados como parte de esta estrategia de retención figuran:
- Documentos de identificación oficiales, como licencias de conducir y pasaportes
- Comprobantes de estatus migratorio
- Documentos de autorización de empleo
- Tarjetas del Seguro Social
- Teléfonos celulares
- Dinero en efectivo
Sin identificación, autorización de empleo ni documentos migratorios, los demandantes perdieron sus trabajos, se arriesgaron a ser arrestados nuevamente al salir de sus hogares y sufrieron graves dificultades para sus familias, de acuerdo con la ACLU.
Qué dice la Constitución de EE.UU. sobre la retención de bienes personales
La acción legal, impulsada por la ACLU del Distrito de Columbia, la ACLU de Illinois, Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP, sostiene que la retención injustificada de pertenencias viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y las obligaciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo.
Según la ACLU, la Constitución prohíbe al ICE conservar bienes cuando ya no existe una justificación legal para hacerlo. “La Cuarta Enmienda existe para que los agentes gubernamentales demasiado celosos no puedan tomar y retener nuestra propiedad sin motivo alguno”, expresó Michael Perloff, abogado principal de la ACLU de DC.
Bajo esta premisa, los demandantes solicitan al tribunal que ordene al ICE la devolución de los artículos y que tome las precauciones necesarias para garantizar la devolución de bienes que no tiene justificación para retener.
“Las protecciones de la Cuarta Enmienda contra las incautaciones irrazonables se aplican a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía”, comentó Brian Ward, asesor legal del Fondo de Defensores de la Democracia.
- 1
- 2
El fiscal de Casación pidió que la Corte Suprema se expida sobre quién debe investigar la causa de la mansión de Pilar
- 3
Basura: fijate cómo está tu barrio. Las dos cuadras con más reclamos están en Constitución, a apenas 160 metros
- 4
Salud del Papa: cómo sigue la recuperación de León XIV y qué dice el parte médico del 16 de octubre