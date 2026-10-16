El ICE lo detuvo y lo liberó, pero no le devolvió su permiso de trabajo: “Ahora me cuesta mantener a mi familia”

Un solicitante de asilo ruso que permaneció meses detenido fue puesto en libertad por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero la agencia se negó a devolverle su permiso de trabajo y otros bienes. Sin los documentos que acreditan su autorización laboral, enfrenta dificultades para conseguir empleo y pagar el alquiler de la vivienda que comparte con su esposa y sus dos hijos. Ahora participa de una demanda colectiva federal que reclama la devolución de sus pertenencias.

El migrante liberado por el ICE que denuncia la retención de su permiso de trabajo

El migrante ruso, identificado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois como Vladimir Izmailov, denunció que el ICE todavía no le devolvió los documentos y otras pertenencias que le confiscó durante la detención, pese a que transcurrieron más de cinco meses.

El solicitante de asilo fue detenido hace cinco meses por agentes del ICE y, pese a que fue liberado, aun no le devuelven sus objetos personales ICE

Como consecuencia, se vio obligado a pedir dinero prestado para pagar el alquiler de su casa, donde vive con su esposa e hijos, según informó la ACLU en un comunicado. Además, no puede conducir sin su licencia y no tiene recursos para costear la reposición de sus documentos.

“La negativa del ICE a devolverme mis pertenencias empeoró aún más una experiencia ya de por sí horrible. ICE me detuvo en condiciones terribles, sin la alimentación ni la atención médica adecuadas durante meses”, detalló Izmailov sobre su permanencia en un centro de detención.

En esa línea, se refirió a las dificultades que enfrenta actualmente por la falta de su permiso de trabajo. “Ahora me cuesta mucho mantener a mi familia porque el ICE todavía tiene mis documentos que demuestran que estoy autorizado a trabajar. Incluso conservan mi anillo de bodas, que tiene un gran valor sentimental para mí y es irremplazable”, añadió.

La acción legal afirma que el ICE se niega sistemáticamente a devolver los bienes confiscados a las personas que detiene y luego libera ICE

La demanda contra el ICE por la retención de objetos y documentos personales

El caso de Izmailov es ahora el centro de una demanda federal contra la agencia en la que participan otros seis denunciantes que estuvieron bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes y que posteriormente fueron puestos en libertad.

La querella judicial fue radicada bajo el nombre Gonzalez v. Department of Homeland Security en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia. Según la denuncia, el ICE se niega sistemáticamente a devolver los bienes confiscados a las personas que detiene y luego libera. Entre los objetos mencionados como parte de esta estrategia de retención figuran:

Documentos de identificación oficiales, como licencias de conducir y pasaportes

Comprobantes de estatus migratorio

Documentos de autorización de empleo

Tarjetas del Seguro Social

Teléfonos celulares

Dinero en efectivo

Sin identificación, autorización de empleo ni documentos migratorios, los demandantes perdieron sus trabajos, se arriesgaron a ser arrestados nuevamente al salir de sus hogares y sufrieron graves dificultades para sus familias, de acuerdo con la ACLU.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

Qué dice la Constitución de EE.UU. sobre la retención de bienes personales

La acción legal, impulsada por la ACLU del Distrito de Columbia, la ACLU de Illinois, Democracy Defenders Fund, Willkie Farr & Gallagher LLP y Platkin LLP, sostiene que la retención injustificada de pertenencias viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y las obligaciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Según la ACLU, la Constitución prohíbe al ICE conservar bienes cuando ya no existe una justificación legal para hacerlo. “La Cuarta Enmienda existe para que los agentes gubernamentales demasiado celosos no puedan tomar y retener nuestra propiedad sin motivo alguno”, expresó Michael Perloff, abogado principal de la ACLU de DC.

Bajo esta premisa, los demandantes solicitan al tribunal que ordene al ICE la devolución de los artículos y que tome las precauciones necesarias para garantizar la devolución de bienes que no tiene justificación para retener.

“Las protecciones de la Cuarta Enmienda contra las incautaciones irrazonables se aplican a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía”, comentó Brian Ward, asesor legal del Fondo de Defensores de la Democracia.