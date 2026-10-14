El ICE quiere llegar a 3000 arrestos diarios y afianza su modus operandi contra inmigrantes en octubre 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) busca alcanzar los 3000 arrestos diarios este octubre. La nueva directiva coincide con una intensificación de los operativos migratorios, que incluyen controles vehiculares, detenciones en tribunales y operaciones en aeropuertos.

La nueva meta del ICE: 3000 arrestos diarios en Estados Unidos

Según reveló CNN, dos fuentes familiarizadas con una orden verbal confirmaron que los directivos del ICE pidieron incrementar las detenciones en 1000 personas por jornada .

. La medida busca elevar el promedio reciente de 2000 arrestos diarios hasta alcanzar los 3000, una cifra que la agencia ya había intentado conseguir anteriormente sin éxito.

El momento en que ICE se lleva detenido a un hombre en Florida

Los oficiales también recibieron instrucciones para intentar llegar a 19.000 detenciones semanales. Esta meta contempla una menor cantidad de operativos durante los fines de semana, cuando disminuye el número de agentes en servicio.

Como referencia, a fines de junio la agencia registró poco más de 12.500 arrestos en una semana, según datos del Deportation Data Project citados por CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazó que existan cuotas obligatorias de arrestos.

Las autoridades de la administración de Donald Trump sostuvieron que las cifras representan objetivos operativos y que los oficiales no reciben sanciones si no logran alcanzarlos.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió anteriormente la política migratoria y afirmó que la prioridad consiste en detener a personas con antecedentes delictivos graves.

Sin embargo, también sostuvo que los agentes deben arrestar a quienes encuentran sin autorización migratoria, independientemente de sus años de residencia en Estados Unidos.

Cómo funciona el modus operandi del ICE para detener inmigrantes

Una investigación de Reuters identificó distintas herramientas utilizadas por los agentes federales para ampliar el alcance de las redadas.

Entre los principales mecanismos figuran la cooperación con policías locales, el uso de tecnología para localizar personas y el intercambio de información entre organismos gubernamentales.

Durante el verano boreal, los oficiales realizaron controles de tránsito junto con fuerzas policiales locales. También efectuaron detenciones en domicilios, lugares de trabajo, tribunales de inmigración y citas migratorias habituales.

Otro mecanismo consiste en utilizar información proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

Los avisos de este organismo permitieron identificar en aeropuertos a personas cuyas visas habían vencido, incluso cuando posteriormente solicitaron asilo o iniciaron trámites para regularizar su situación.

Más de 1200 personas fueron detenidas por el ICE tras alertas de la TSA en aeropuertos hasta comienzos de junio Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con datos gubernamentales internos examinados por Reuters, más de 1200 personas fueron arrestadas por el ICE a partir de alertas de la TSA hasta comienzos de junio.

El cambio operativo también alcanzó a los perfiles de los detenidos. Los registros del Deportation Data Project mostraron que las personas con condenas penales representaron menos de una cuarta parte de las capturas realizadas en julio de 2026. En diciembre de 2024, ese grupo concentraba casi el 60% de los arrestos.

La investigación de Reuters documentó un incremento de las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales, entre ellos personas sin condenas ni cargos criminales. Algunos tenían solicitudes de asilo pendientes o trámites de residencia permanente patrocinados por familiares estadounidenses.

Récord de arrestos del ICE: las cifras oficiales de junio, julio y agosto

El DHS publicó el 2 de septiembre un comunicado con las estadísticas de detenciones migratorias correspondientes al verano boreal de 2026. El organismo confirmó que agosto marcó el tercer récord mensual consecutivo.

Las cifras oficiales fueron:

Junio de 2026: 43.900 inmigrantes arrestados.

43.900 inmigrantes arrestados. Julio de 2026: 50.208 inmigrantes arrestados.

50.208 inmigrantes arrestados. Agosto de 2026: 50.925 inmigrantes arrestados.

Mullin destacó los resultados y aseguró que los agentes continuarían con las operaciones para localizar, detener y deportar a personas sin autorización para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento de las detenciones no se tradujo en un aumento proporcional de las expulsiones.

Por su parte, Reuters examinó datos preliminares del gobierno federal y encontró que las deportaciones se mantuvieron cerca de las 1200 diarias. Ese promedio fue similar al de mayo, cuando el ICE había efectuado aproximadamente 19.000 arrestos menos durante el mes.

La diferencia respondió a las dificultades legales para expulsar inmediatamente a personas con solicitudes migratorias pendientes o sin órdenes de deportación.

Los funcionarios consultados también mencionaron la falta de vuelos disponibles y las restricciones impuestas por algunos países para recibir deportados.

Nuevas reglas del ICE para detener vehículos en octubre de 2026

En paralelo al aumento de los operativos, el ICE modificó sus instrucciones internas sobre los controles de tránsito y las persecuciones vehiculares.

Según informó Associated Press, un memorando enviado a los integrantes de la División de Operaciones de Control y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) prohibió las persecuciones de alta velocidad y estableció condiciones más estrictas para interceptar automóviles.

Las restricciones a las paradas de tráfico del ICE surgieron después de diversos enfrentamientos entre agentes federales y conductores. Durante el último año, los oficiales dispararon en más de una docena de incidentes de estas características, con al menos cuatro fallecidos y varios heridos.

Las nuevas instrucciones del ICE limitan las persecuciones vehiculares y exigen capacitación para efectuar controles de tránsito Fotomontaje realizado con IA

CNN también accedió a instrucciones internas que establecieron dos requisitos para los operativos vehiculares:

Capacitación previa: los agentes deben completar cursos específicos antes de realizar detenciones de vehículos.

los agentes deben completar cursos específicos antes de realizar detenciones de vehículos. Identificación de las unidades: los automóviles utilizados para estos procedimientos deben contar con luces y sirenas.

Un portavoz del ICE negó que las instrucciones representaran una nueva política operativa. El funcionario explicó al medio citado que la conducción de la agencia emite recordatorios periódicos sobre los procedimientos y aseguró que los controles vehiculares continuarían.

El ICE busca ampliar sus instalaciones para procesar más detenciones

La intensificación de los arrestos incrementó las necesidades de infraestructura de la agencia.

De acuerdo con CNN, el DHS publicó durante septiembre una solicitud de contratación de empresas para desarrollar instalaciones temporales destinadas al procesamiento y alojamiento de inmigrantes detenidos.

El documento contempló tres tipos de infraestructura:

Unidades de detención temporales para alojar personas bajo custodia.

Espacios destinados a entrevistas y procedimientos administrativos.

Instalaciones para celebrar audiencias virtuales ante tribunales de inmigración.

La solicitud justificó la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento ante el incremento de las operaciones. No obstante, un portavoz del DHS declaró a CNN que el organismo no tenía nuevos planes de instalaciones para anunciar en ese momento.