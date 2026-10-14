Avanza el ICE: el nuevo modus operandi para acelerar la detención de inmigrantes en carreteras

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) retomó las paradas de vehículos en carreteras, según confirmó el zar fronterizo Tom Homan. Cada equipo de arresto tendrá al menos un agente con cámara corporal.

Qué cambió en las paradas vehiculares del ICE

Según CBS News, el secretario de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin , había pausado las paradas vehiculares.

, por sus siglas en inglés), , había pausado las paradas vehiculares. El presidente Donald Trump revirtió esa suspensión y el zar fronterizo confirmó en Fox News que las paradas de tráfico volvieron.

“Se han reanudado las paradas de tráfico, eso es cierto. Es obligatorio llevar una cámara corporal durante el operativo”, dijo Homan. “[Mullin] tomó medidas en pro de la seguridad de los agentes y la forma en que realizamos las operaciones”.

En qué consisten las nuevas cámaras corporales del ICE

El presupuesto para la tecnología superó los US$120 millones.

Según CBS News, el DHS informó que más de la mitad de las oficinas de campo ya tiene cámaras. El resto las recibirá en un plazo de 60 días.

El resto las recibirá en un plazo de 60 días. El ICE probó 1600 cámaras en Baltimore, Filadelfia, Detroit, Buffalo y Washington, según el mismo reporte.

según el mismo reporte. Homan afirmó en Face the Nation, de CBS News, que las cámaras ya se compraron y que van a capaticar a los instructores.

Tom Homan afirmó que ya se van a capacitar a los instructores para que los agentes utilicen cámaras corporales AP

Antecedentes del nuevo modus operandi del ICE para las detenciones vehiculares

El pasado 7 de julio, un oficial del ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo , un mexicano que vivía en EE.UU. desde hacía décadas.

, un mexicano que vivía en EE.UU. desde hacía décadas. Días después, otro oficial mató a un colombiano en Biddeford, Maine.

Maine. Ninguno de los agentes llevaba cámara corporal y el DHS reconoció que ambos hombres no eran el objetivo de los operativos , informó CBS News.

, informó CBS News. “Me parece indignante y ridículo oír que nadie en esa furgoneta era objeto de ningún tipo de investigación”, dijo Ronald Salgado, el hijo mayor del mexicano asesinado en Houston, en diálogo con The New York Times.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.