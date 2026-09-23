El ICE sobre ruedas: el plan para crear centros de detención móviles y acelerar las deportaciones de inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) proyecta la incorporación de centros de detención móviles para expandir su capacidad de custodia en el estado de Pensilvania. Documentos oficiales revelados este 23 de septiembre de 2026 detallan esta nueva estrategia operativa del organismo federal.

El plan del ICE para desplegar centros de detención móviles en Pensilvania

El plan del organismo federal contempla el despliegue de una red de vehículos de transporte para custodiar a las personas arrestadas durante los operativos de campo, según documentos a los que tuvo acceso NPR. La iniciativa figura dentro de los pliegos de contratación para la expansión del sistema de detención en Pensilvania.

Ante la imposibilidad de operar en Pensilvania en cooperación con agentes locales, el ICE pretende implementar una red de vehículos de transporte para custodiar a las personas arrestadas Archivo

En los papeles se detalla que la filial de transporte GTI, perteneciente a la empresa de prisiones privadas GEO Group, estaría a cargo de la operación técnica y logística de estas unidades. La agencia gubernamental busca alternativas de detención inmediata en regiones donde las autoridades locales no colaboran con las fuerzas federales.

Según Wriston, numerosos departamentos policiales de Pensilvania no pueden colaborar con el ICE, lo que limita el uso de cárceles locales para estas detenciones.

Por esta razón, la red vehicular ofrecería una capacidad de retención temporal durante los despliegues de los agentes federales en el terreno. La iniciativa se enmarca en la expansión del sistema de detención impulsada por el gobierno estadounidense.

Cabe aclarar que los documentos corresponden a especificaciones oficiales de contratación e infraestructura. Los documentos muestran que el ICE contempla implementar este modelo, aunque la agencia no confirmó públicamente cuándo comenzaría a utilizarlo.

Sin embargo, la agencia federal no respondió a las consultas de los medios sobre la fecha en la que podría comenzar a implementarse esta metodología.

Cómo operarían las unidades móviles del ICE durante los arrestos

Los centros de detención móviles operarán como una flota de furgonetas y vehículos especiales que seguirán de cerca a los agentes en sus operativos de arresto. Las unidades mantendrán a los detenidos en custodia hasta completar la capacidad del vehículo o finalizar la jornada de trabajo.

Los documentos gubernamentales establecen una regla específica que limita la permanencia de las mujeres dentro de las unidades a un máximo de 10 horas continuas. Sin embargo, el informe omitió los estándares sanitarios y los tiempos máximos de retención para los hombres.

Los documentos limitan a 10 horas continuas la permanencia de los arrestados en los centros de detención móviles del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

El texto oficial tampoco precisa el suministro de alimentos ni el acceso a servicios higiénicos dentro de las furgonetas. Analistas del grupo de vigilancia Project Salt Box señalaron que este formato corresponde a redadas masivas en lugar de operativos focalizados.

Las unidades móviles acompañarían las incursiones de los agentes para recibir de forma inmediata a las personas bajo arresto. De este modo, los vehículos funcionarán como puntos de concentración previa antes del traslado a los centros principales.

Arrestos del ICE: fondos millonarios para ampliar el sistema de detención

La adopción de unidades móviles surge tras las dificultades en la compra de grandes almacenes industriales para su transformación en megacentros de detención. El proyecto enfrentó protestas y demandas judiciales; posteriormente, el ICE comenzó a desprenderse de la mayoría de esos depósitos, según Project Salt Box.

A pesar de este retroceso logístico, las autoridades de inmigración registraron cerca de 100 mil arrestos en los últimos dos meses. Para responder a este volumen de detenciones, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) firmó contratos de construcción por más de 7000 millones de dólares en varios estados.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

Las estadísticas revelan que cerca del 70% de los migrantes bajo custodia del organismo federal no posee antecedentes penales. La agencia federal cuenta con un presupuesto suplementario de US$75.000 millones para financiar la ampliación de sus operaciones, y los nuevos centros de detención móviles están contemplados en ese monto.