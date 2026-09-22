No solo en Krome: los centros de detención del ICE de Orlando y Miramar también enfrentan condiciones deplorables en Florida

Trabajadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) describieron hacinamiento, falta de higiene y atención médica insuficiente en centros de detención de Miramar y Orlando, Florida. Legisladores demócratas pidieron investigaciones y documentos oficiales para determinar si se incumplieron políticas internas y una orden judicial.

Las denuncias sobre los centros de ICE en Miramar y Orlando

La revelación sobre Miramar y Orlando se suma a las denuncias sobre las condiciones del centro del ICE en Krome North, también en Florida, donde los inspectores contabilizaron 1102 hombres detenidos en una instalación habilitada para 882.

Según informó el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, el centro de Miramar, con una capacidad declarada para 56 personas, habría alojado hasta 342 en un día de agosto. La carta enviada el 21 de septiembre al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional reúne declaraciones confidenciales de empleados con conocimiento directo, pero sus afirmaciones todavía no constituyen conclusiones de una investigación independiente.

Oficiales impiden el paso en el centro de Detención de Krome, en Florida (Archivo) Rebecca Blackwell - AP

El documento sostiene que algunas personas permanecieron en Miramar entre cinco y siete días, pese a que una orden federal de junio limitó a 12 horas la estadía en instalaciones concebidas para custodia breve. También denuncia sanitarios desbordados, falta de limpieza, personas esposadas durante la noche y ausencia de personal médico permanente.

en instalaciones concebidas para custodia breve. También denuncia y ausencia de personal médico permanente. En Orlando, los denunciantes afirmaron que personas detenidas fueron obligadas a dormir en el piso o en sillas, que había una sola ducha para decenas de personas y que pacientes con enfermedades crónicas pasaron días sin medicación. ICE no había presentado una respuesta detallada a cada punto al momento de la publicación.

Las cifras y riesgos señalados por los denunciantes

La carta identifica problemas que afectan de manera directa a detenidos y familiares:

Sobreocupación: celdas diseñadas para 21 personas habrían alojado entre 50 y 70 en Miramar

celdas diseñadas para 21 personas habrían alojado entre 50 y 70 en Miramar Salud: se reportaron traslados a hospitales, desmayos y dificultades para recibir medicación para diabetes e hipertensión

se reportaron traslados a hospitales, desmayos y dificultades para recibir medicación para diabetes e hipertensión Higiene: los denunciantes describieron baños contaminados, moho visible y falta de productos de higiene menstrual

los denunciantes describieron baños contaminados, moho visible y falta de productos de higiene menstrual Acceso legal: en Orlando se habría restringido el uso del teléfono, incluso para comunicarse con abogados

en Orlando se habría restringido el uso del teléfono, incluso para comunicarse con abogados Plazos: ambos centros habrían superado el máximo de 12 horas establecido por una orden judicial de junio

Protesta fuera del centro de detención del ICE en Krome, Miami (Archivo) Rebecca Blackwell - AP

Los representantes Robert Garcia, Bennie Thompson y Maxwell Frost solicitaron al inspector general que abra una investigación. También pidieron a ICE, con plazo hasta el 5 de octubre, que entregue quejas de empleados y detenidos, informes de inspección y registros vinculados con las condiciones de ambas instalaciones.

Lo que hay que saber

¿Qué se denunció en Miramar? Hacinamiento, detenciones de varios días, deficiencias sanitarias y falta de atención médica suficiente

Hacinamiento, detenciones de varios días, deficiencias sanitarias y falta de atención médica suficiente ¿Qué cifra sobresale? El centro, con capacidad declarada para 56 personas, habría llegado a alojar 342 en un día de agosto

El centro, con capacidad declarada para 56 personas, habría llegado a alojar 342 en un día de agosto ¿Quién pidió investigar? Tres legisladores demócratas solicitaron al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional que abra una investigación

Tres legisladores demócratas solicitaron al inspector general del Departamento de Seguridad Nacional que abra una investigación ¿Está probado lo denunciado? No de manera independiente; son revelaciones de empleados incorporadas a una carta y un anexo congresional

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.